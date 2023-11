Gerard Piqué habla por primera vez sobre cómo afrontó su separación de Shakira

Cuando está a punto de cumplirse un año y medio desde que Shakira y Gerard Piqué comunicaran públicamente su separación tras doce años de relación sentimental y con dos hijos en común, Milan y Sasha, que nacieron en 2013 y 2015 respectivamente, el exfutbolista catalán ha roto silencio para hablar de cómo afrontó ese cambio, además de abordar otros asuntos de su vida personal y profesional. Por primera vez, el que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona se ha abierto en canal y ha hecho una excepción en la postura hermética y discreta que ha adoptado en los últimos meses, cuando su figura ha estado en el epicentro de la noticia por sus sonadas tensiones con la artista de Barranquilla, el acuerdo por la custodia de sus niños o su romance con Clara Chía, con quien ha recuperado la ilusión.

Sonriente y visiblemente relajado y tranquilo, Gerard Piqué ha concedido una entrevista coincidiendo con el primer aniversario desde su retirada del fútbol. Un año ha pasado desde que el mago del balón azulgrana anunciara por sorpresa que colgaba las botas a los 35 años y dejando tras de sí una ovacionada carrera de éxitos encadenados en el terreno de juego. Ahora, doce meses después, se ha sentado en el plató del programa El món de la emisora de radio catalana RAC1 para hacer balance de esta temporada marcada por las fuertes emociones, el comienzo de imponentes retos profesionales y, especialmente, la controvertida relación con la madre de sus hijos, un asunto que ha copado infinidad de titulares, horas de debate, especulaciones y críticas. "Durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo", ha reflexionado frente al presentador Jordi Basté.

Echando la vista atrás, el empresario, que no acostumbra a hacer menciones de su intimidad y evita responder a preguntas que aludan a este tipo de temas en sus apariciones públicas, ha contado cómo vivió las semanas posteriores a su ruptura con Shakira, hecho que le situó en un auténtico huracán mediático. "Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto", ha confesado, al tiempo que ha revelado que la clave para encarar la intensa presión ha sido hacer caso omiso a las opiniones de sus detractores y no dejar que le afectaran los comentarios. Además, ha incidido en que, si bien prefiere no hablar de su ruptura con la intérprete colombiana, "de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad", ya que "se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales". Un enigmático mensaje con el que ha puesto sobre la mesa muchas incógnitas, al no ofrecer de forma directa su propia versión de los hechos y los motivos por los que emprendió un camino independiente al de Shakira.

Enfocado de lleno en vivir el día a día con Clara Chía, en sus proyectos, en que nada empañe su felicidad y en seguir manteniendo en "privado" este aspecto de su vida y la polémica con su expareja que ha tildado de "circo", el exjugador de la Selección Española ha concluido diciendo que acepta las opiniones de los demás, pues forma "parte del show", pero él no va a intervenir en él. Unas palabras de lo más sorprendentes que llegan en un mes crucial a nivel laboral tanto para él como para Shakira. Por un lado, la intérprete de éxitos mundiales como El jefe, Chantaje, Te felicito o Acróstico cuenta los días para la gran gala de los Premios Latin Grammy 2023 que acogerá el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla el próximo 16 de noviembre; una cita muy señalada, la primera que se celebra en nuestro país, en la que es una de las favoritas, pues opta a siete galardones. Su paso por la ciudad hispalense le permitirá coincidir con numerosos compañeros de profesión, amigos y nominados, como Karol G, con quien comparte tres candidaturas, Bizarrap, con el que opta a tres reconocimientos más, Alejandro Sanz o Carlos Vives, que es un gran apoyo para ella, y tendrá lugar tan solo cuatro días antes del juicio que tiene pendiente en España por defraudar, presuntamente, 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014.

Por su parte, Gerard Piqué está a punto de celebrar un importante hito profesional. Pese a que hace menos de un mes se convertía en noticia a raíz de que su holding Kerad Holding, sociedad cabecera del grupo Kosmos, había registrado su mayor pérdida desde el año de su constitución, en 2009, cerrando su ejercicio económico del año 2022 con una cantidad de pérdidas que asciende a 23,9 millones de euros, ahora se prepara para unas ilusionantes jornadas. Once meses después del lanzamiento de la Kings League, ha materializado una innovadora competición: la Kingdom Cup. Se trata del primer torneo futbolístico de la historia que incluye formaciones femeninas y masculinas en un mismo encuentro como resultado de la fusión de los equipos de la Kings League y la Queens League y que dio su pistoletazo de salida el pasado 29 de octubre. Será el 25 de noviembre cuando se festeje el desenlace, que tendrá lugar en el Palau Sant Jordi. Un mes, sin lugar a dudas, repleto de compromisos y desafíos para ambos.

