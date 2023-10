Lo último de su traumática separación Shakira y Piqué: tres casas por vender, una falsa disculpa y el viaje a México que ha generado gran expectación La cantante y el exfubolista no logran desprenderse aún de las lujosas viviendas de Barcelona donde construyeron un hogar con sus hijos Milan y Sasha

La traumática ruptura de Shakira y Gerard Piqué tiene tantas derivadas o recovecos que, un día sí y otro también, mantienen permanentemente en el foco a la expareja. Cuando parece que ya empiezan a apagarse los ecos por la enorme repercusión (una más) con el último hit de la cantante, El Jefe, surge un nuevo frente relacionado con el patrimonio en común que todavía ambos conservan.

Pese a su separación y haber puesto tierra de por medio, la artista colombiana y el exfutbolista catalán son propietarios de tres mansiones que forman parte de un mismo lote puesto a la venta desde hace ya meses. Hablamos de las conocidas viviendas ubicadas en una exclusiva urbanización de Esplugues de Llobregat en Barcelona, donde ambos construyeron un hogar con sus hijos Milan y Sasha durante una década.

Tras tomar caminos diferentes, su intención era desprenderse cuanto antes de estas casas que tantos recuerdos guardan, una de ellas donde la intérprete de Te felicito estuvo viviendo con los niños hasta el pasado abril cuando se mudó con ellos a Miami. Sin embargo, de momento no está resultando nada fácil para la expareja lograr colocar en el mercado el que fue su domicilio de 2012 a 2023.

El precio a pagar para quien desee hacerse con estas residencias de alto standing sería de unos 15 millones de euros en total, que bajaría a 11,9 millones de € si solo se adquieren las dos principales. Es decir, que en este conjunto disponible para cualquier comprador hay un tercer inmueble del que no se tenia conocimiento hasta hoy, tal y como recoge ABC, si bien este último aún estaba por reformarse.

Las gestiones para venderlos se están haciendo de forma privada y fuera de portales inmobiliarios, aunque los expertos en el sector consideran que las exigencias de Shakira y Piqué son un poco elevadas respecto a las cantidades que se suelen pedir en este área. Construida en 2012, la casa principal tiene casi cuatro mil metros cuadrados (3.800 m2) y cuenta con tres plantas exteriores más dos subterráneas.

Poseen salón, cocina, varios dormitorios suite con vestidores y baño, sala de juegos, piscina, zona 'chill out', bodega, garaje, estudio de grabación, gimnasio... en definitiva, todas las comodidades que uno pueda imaginarse. Cabe recordar que la dos viviendas habitables están conectadas por el jardín y en una de ellas residían los padres de Shakira, William Mebarack y Nidia del Carmen Ripoll.

Además, desde una de sus amplias terrazas se divisa el hogar de los padres de Gerard, el lugar donde Shakira habría colocado la célebre bruja con escoba y sombrero que miraba supuestamente a su suegra. Precisamente, estas tres mansiones estarían a nombre de una sociedad gestionada por Joan Piqué, progenitor del exjugador blaugrana.

En los últimos días se ha viralizado un vídeo donde se ve al presidente de Kosmos expresar su arrepentimiento por dejar plantada a la estrella de la música latina. Nada más lejos de la realidad, se trata de una simulación hecha por Inteligencia Artificial (IA) que provocaba confusión en más de uno. Aunque la imagen en sí del rostro del deportista no es muy fiable a simple vista, sí sería fácil creerse sus palabras puesto que el tono de voz es prácticamente idéntico.

Los peligros de la IA están ahí y crecen cada día que pasa, puesto que si dicha herramienta no se utiliza correctamente y de manera útil o solo recreativa puede llevar a múltiples engaños. En el montaje publicado por la periodista y presentadora colombiana Tanya Charry, advirtiendo de que era solo un juego, vemos al que fuera defensa culé asegurar incluso que ha dado por finiquitado su romance con su actual novia.

"Qué tal amigos. Hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho, me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice. No debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte: 'Shak, perdón, te amo, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname", expresa el falso Piqué.

Un viaje a México que ha generado gran expectación

Sobre al último asunto que afecta al máximo responsable de la Kings League, recientemente este ha viajado a México por negocios e incluso habría hecho un anuncio de televisión para una entidad bancaria. "Grabando con Gerard Piqué", revelaba el actor Juan Carlos Ramírez sobre el rodaje del spot junto al exfutbolista. Pero esto no ha causado un especial revuelo, sino otra noticia más impactante.

Se trata de su posible fichaje para participar en la edición azteca del exitoso Mask Sinkger, rumor que surgió tras verlo por los estudios de Televisa. Desde entonces se está especulando con su presencia en el popular concurso televisivo, llamado allí La Máscara, dentro de uno de esos gigantescos y coloridos disfraces que se usan para permanecer en el anonimato. Aún no hay confirmación oficial por parte de la cadena de que esto vaya a ser así, pero habrá que estar atentos.