La bruja en el balcón de Shakira que ha volado por el temporal

Me dejaste de vecina a la suegra... reza la letra de la canción del momento, esa misma que Shakira le ha dedicado a su ex, Gerard Piqué y que lleva siendo el tema de conversación por excelencia desde su lanzamiento. Horas después de concerse el que ya es un rotundo éxito, Piqué contraatacaba en el programa de Ibai Llanos luciendo un reloj Casio; mientras a esa misma hora, la intérprete de Loba colocaba una bruja de trapo en la ventana de su domicilio mirando hacia la casa de sus exsuegros, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu. Una tétrica muñeca con cara de meiga que, según la periodista Mayka Navarro ha explicado hoy en El programa de Ana Rosa: 'tras el fuerte vendaval que ha sacudido esta mañana Barcelona, la bruja ha volado y podría haber caído en el patio de los suegros de Shakira'. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

