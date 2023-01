Paquita la del Barrio, el inesperado apoyo de Shakira tras su controvertida canción

En plena tormenta mediática tras el lanzamiento de la exitosa canción de Shakira con Bizarrap, que en solo cuatro días ha superado los 120 millones de reproducciones en YouTube y en Spotify, a la artista colombiana le ha surgido un inesperado apoyo: el de Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio. La compositora y actriz mexicana, popular por sus temas cargados de emoción y vivencias y autora de una de las canciones que con más vehemencia ha retratado el disgusto de la mujer tras una traición amorosa, ya se convirtió en viral poco después de que viera la luz el tema de la colombiana pues muchos recordaron sus incisivas canciones. Ahora la cantante de 75 años le ha dedicado unas palabras de cariño y sororidad a Shakira en este significativo momento. "Es justo expresarlo en una canción con sentimiento", ha señalado la intérprete en respuesta a una internauta que puso sobre la mesa el asunto de la expareja de Piqué.

Shakira celebra en el balcón, con amigas (y sus fans) el éxito de su último tema

Shakira celebra su récord histórico: 'Cuando la vida te da limones amargos no queda otra que hacer limonada'

VER GALERÍA

La "reina de las rancheras" ha aplaudido la letra de Shakira, unas líneas que recuerdan a Rata de dos patas, canción que escribió en 2004 en nombre de las mujeres decepcionadas por sus parejas, cuyo mensaje se encuentra en las antípodas de toda sutileza."Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, deshecho de la vida, te odio y te desprecio", rezan los versos de aquel tema dedicado a su exmarido, con quien estuvo casada 25 años y que la engañó durante los últimos 15.

"Mi queridísima amiga y compañera Shakira, soy Paquita la del Barrio, por ahí supe que tuviste un problema con tu familia; yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga”, ha expresado la cantante a través de un vídeo que ha compartido en su perfil social, en el que suma más de 250.000 seguidores. "Échale muchas ganas, lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes todo en la vida, mija. No te preocupes" ha agregado, al tiempo que le ha ofrecido su ayuda y le ha enviado un fuerte abrazo y bendiciones. La letra Shakira es directa y es precisamente por eso por lo que muchos recordaron entonces la dura composición de la mexicana, que creó un auténtico himno para todas las mujeres decepcionadas por sus parejas.

Loading the player...

Shakira celebra en el balcón, con amigas (y sus fans) el éxito de su último tema

El éxito de la última canción de Shakira con Bizarrap no deja de aumentar. En cuatro días ha superado los 120 millones de reproducciones en YouTube y en Spotify ronda los 42 millones. Los dardos que lanza la colombiana a su expareja se han convertido en virales y han recibido la respuesta irónica del deportista, que hizo referencia a la marca de relojes Casio y apareció conduciendo un Twingo, dos de las firmas a las que alude Shakira en su canción. Ajena a la respuesta de su ex, la artista ha reunido en su casa a algunos de sus fans para celebrar el triunfo de su último tema, poniéndolo a todo volumen, bailando y saludando desde el balcón a quienes se acercaron a su puerta para corearlo con ella. "Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada" aseguró la intérprete al comprobar la increíble acogida de la canción.