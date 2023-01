Después de su contestación con los relojes Casio Gerard Piqué vuelve a responder a Shakira y se sube a bordo de un Twingo tras la canción bomba de su ex El que fuera jugador del Barça ha aparecido conduciendo un coche de dicha marca, a raíz de la sonada metáfora que hizo la artista colombiana en su último tema dedicado a él

Gerard Piqué se ha metido de lleno en la brutal repercusión mediática que le envuelve en estos momentos y, a la vista está, no parace que por ahora la vaya a dejar pasar. El exjugador culé volvía responder a Shakira este domingo, de nuevo con una buena dosis de sarcasmo tras la canción bomba que lanzaba esta semana la madre de sus hijos. Al volante de un Twingo y muy sonriente cuando salía de él, el deportista catalán contestaba otra vez a su manera al hit planetario de la cantante.

Loading the player...

La escena en cuestión se podía ver a través de un vídeo que era publicado, con toda la intención del mundo, en la cuenta oficial de la Kings League. Se trata del torneo de fútbol 7 organizado y fundado por Piqué, a cuyas instalaciones accedía el protagonista en ese instante pasadas las tres de la tarde. "El presi acaba de llegar", decían en un escueto mensaje desde el citado perfil público para acompañar las imágenes, donde se cumplía la promesa que había hecho días atrás Gerard de montarse a bordo de este vehículo.

Shakira: 'Cuando la vida te da limones amargos no queda otra que hacer limonada'

Era entonces cuando veíamos un Renault de dicho modelo y color blanco en movimiento, que ocupaba una de las plazas del aparcamiento al aire libre. Ya con el coche parado, aparecía el ex de Shakira cerrando la puerta del conductor y dando las buenas tardes en catalán: "¡Bona tarda!", ha dicho. Mirando a cámara, el empresario de 35 años ponía rumbo al pabellón que está ubicado en el puerto de Barcelona en una de sus cinco áreas: la llamada Zona Franca donde se disputan los partidos de su competición.

Del cariño a la frialdad: así era la cordial relación de Shakira y su exsuegra, Montserrat Bernabéu

VER GALERÍA

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo", dice la letra del tema que ha grabado Shakira con el joven y exitoso productor argentino Bizarrap. Una metáfora sonada en alusión al nuevo romance que inició el exfutbolista con la desconocida estudiante Clara Chía, tras romper con la estrella internacional de la música latina. A partir de ahí, el presidente de Kosmos ha querido escenificar hoy con mucha ironía y una vez más cuáles son sus preferencias en alusión a su actual pareja.

La primera respuesta de Piqué con los relojes Casio y el posterior mensaje de Shakira

Esta es la segunda vez que Gerard lo hace, puesto que ya el pasado viernes se vivió una situación similar en un directo de Twicht, donde el exzaguero blaugrana reaparecía para hablar de su proyecto futbolístico. "La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio", dijo mientras repartía relojes de la popular marca entre las risas de los demás participantes. Añadía después en tono de humor que esa pieza "es para toda la vida", en referencia a la durabilidad de dicho modelo.

De Shakira a Rocío Jurado, las canciones más icónicas sobre rupturas de la historia

VER GALERÍA

"Cambiaste un Rolex por un Casio", canta Shakira en un videoclip que sigue arrasando y batiendo todos los récords de visualizaciones en plataformas. La propia artista, tras las bromas del que fue su pareja durante más de una década y padre de sus dos niños, escribía el siguiente mensaje: "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes", comenzaba diciendo.

¿Qué transmite la canción de Shakira, desde el punto de vista de la psicología?

"Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7", proseguía. "No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras", concluía con gran emotividad.