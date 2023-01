El contundente mensaje de Shakira tras las bromas que ha hecho Piqué sobre su canción

Shakira ya no se calla. Después del enorme revuelo causado por su canción en colaboración con Bizarrap, repleta de mensajes para su ex, Gerard Piqué, la cantante colombiana ha vuelto a sus perfiles sociales para dar las gracias por el éxito que está cosechando su single, pero, sobre todo, para enfatizar la fuerza que tienen las mujeres, incluso cuando atraviesan momentos delicados. "Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, que alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración".

Unas palabras muy reivindicativas que cobran todavía más sentido tras el último directo de Twitch que el exfutbolista ha realizado con su empresa Kings League. El deportista bromeaba en tono irónico sobre el patrocinio de la marca de relojes Casio asegurando que ese modelo es "para toda la vida". Hay que recordar que en su single, Shakira comparaba a Clara Chía, la actual pareja del deportista, con esta marca de relojes que tienen un precio mucho más bajo que el de los Rolex, firma de lujo a la que alude la artista en su canción.

De la misma manera, con estas palabras también responde a todos aquellos que se han mostrado críticos por haberle dedicado esta canción al que es padre de sus dos hijos: Milan (9) y Sasha (7), puesto que muchos apuntaban que estos ataques públicos podrían dañar la estabilidad emocional de los pequeños. "Hemos de levantarnos, no como nos ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan". Una manera de zanjar esta polémica y dejar claro que todo lo que hace es para velar por el bienestar de sus retoños.

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño por parte de sus admiradores, pero también de rostros muy conocidos del mundo de la música y el entretenimiento, como Ana Obregón, Hiba Abouk o Sara Sálamo. Además, para reivindicarse ha puesto a todo volumen su canción en su casa, que está al lado de la de sus exsuegros. Precisamente, su exsuegra, Montserrat Bernabeu, también sale malparada en la canción: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda". Otro de los gestos que denotan su enemistad con su antigua familia política es que ha puesto una muñeca con cara de bruja mirando a la propiedad de los padres del que exfutbolista.

Los otros enfrentamientos de Shakira y Piqué

La música no ha sido el único punto de desencuentro entre el blaugrana y la vocalista en los últimos tiempos. Hace menos de una semana, la cantante expresaba su malestar porque su primogénito hubiese salido sin su consentimiento en un vídeo promocional, cuyo contenido consideraba que no era adecuado para un menor. Igualmente, Piqué quería que los pequeños pasasen el Día de Reyes con la familia paterna en Barcelona, cuestión que interrumpía los planes de Shakira de irse lo antes posible a Miami. Finalmente, la mudanza se ha pospuesto debido al complicado estado de salud de William Mebarak, padre de la artista, de 91 años.

