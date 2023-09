Piqué reaparece en Málaga tras el revuelo de 'El Jefe', la nueva canción de Shakira

Gerard Piqué, de 37 años, reapareció ayer en Málaga tras el revuelo que ha provocado El Jefe, la nueva canción de Shakira, de la que se separó en junio de 2022. El que fuera futbolista del Barça durante más de dos décadas asistió al foro tecnológico Sun&Tech como presidente y fundador de Kosmos para analizar las claves del éxito de la Kings League y Queens League. "Es un placer estar aquí en Málaga, es una ciudad espectacular, me siento como en casa", dijo al inicio de su ponencia.

En esta visita exprés al sur de España, Piqué habló del proyecto que ha creado con Ibai Llanos. "Queríamos darle una vuelta al fútbol tradicional. Adaptarlo a lo que está viniendo ahora, que es todo muy rápido. Para las nuevas generaciones el videojuego es un parte importante de sus vidas y queríamos meter esa parte de fantasía y ha funcionado muy bien desde el primer día", contó.

El exjugador, que intenta ser discreto con su vida privada a pesar de encontrarse continuamente en el foco mediático, reconoció que sus hijos, Milan y Sasha, de 11 y nueve años, han sido claves en la creación del negocio. "Las generaciones de hoy en dia están acostumbradas a consumir en dos o tres dispositivos distintos a la vez, su cerebro ya está preparado para procesar tanta información. Si a mis hijos les pones un partido de fútbol por mucho que les guste y que sean apasionados del Barça, 90 minurtos se las hace muy largo y necesitan mucha más información", explicó. En ese momento, el moderador del foro Manolo Castillo, director de SUR, le hizo una broma: "¿Del Real Madrid no son, no?". Y Piqué, sonriendo, respondió con un sincero "obviamente".

Antes de su ponencia, Piqué tuvo que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre su vida personal. En estos momentos, el exfutbolista vuelve a estar en el ojo del huracán por los dardos que Shakira le ha lanzando en El Jefe, el tema que ha grabado con el grupo mexicano Fuerza Regida.

En esta canción, la colombiana, de 47 años, hace una crítica a la explotación que viven muchos trabajadores por parte de sus jefes y muchos de sus seguidores han pensando que está hablando de la situación que vivió la niñera de sus hijos, Lili Melgar, cuando fue despedida por Piqué. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta. Además, en El Jefe mandaría un mensaje a su exsuegro, Joan Piqué, cuando entona: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".

Pese a todo, Pique se mantiene en silencio y centrado en su nueva faceta de empresario. "He tenido la suerte de ganarme la vida muy bien durante los últimos 20 años que he sido futbolista. Mucha gente emprende para ganarse la vida yo en este caso lo hago para pasármelo bien. Luego, obviamente, intento ganar dinero, pero no es la finalidad. Entonces eso me da la libertada para poder pensar. Hay proyectos que salen mejor otros peor, pero hay q seguir intentándolo", manifestó.