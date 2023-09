Quién es Lili Melgar, la niñera de Shakira y Gerard Piqué, a la que la artista ha dedicado su última canción

Shakira se ha convertido en la abanderada de las letras de canciones con mensaje desde su ruptura con Gerard Piqué. Cuando pensábamos que la ‘Sesión 53’ de Bizarrap era imposible de superar, declaró su amor eterno a sus hijos en Acróstico y habló de la dejadez en el amor en Monotonía, con Karol G y TQG. Ahora es el turno de ‘El jefe’, el último tema que la cantante ha protagonizado con la banda Fuerza regida. Una canción dedicada a su exsuegro, pero sobre todo a la niñera de sus hijos, quien ha acaparado todas las miradas en las últimas horas. Pero, ¿quién es Lili Melgar y qué importancia tiene en la vida de la cantante?

Casi al final de la canción la cantante colombiana dice: "Lili Melgar. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", además, aparece en pantalla, mirando fijamente a la cámara con gesto serio. Automáticamente, todo el mundo se ha preguntado, ¿Quién es Lili Melgar? Pues bien, Melgar, originaria de Bolivia, es la niñera que ella y Piqué contrataron para que cuidara de sus hijos, Milan y Sasha cuando eran pequeños y todavía vivían en Barcelona. La artista ha querido rendirle su particular homenaje, ya que parece que fue la nanny la primera persona que informó a Shakira de sus sospechas sobre una posible infildelidad del futbolista. Al enterarse, el que fuera jugador del FC Barcelona, habría decidido despedirla de manera fulminante, sin ningún tipo de indemnización económica. Un movimiento que ha llevado a Lili a ser la gran protagonista.

Un despido con el que Shakira siempre estuvo en desacuerdo, de hecho, tal y como ha desvelado Dariana, hija de Lili Melgar, ha vuelto a trabajar para la cantante una vez finalizada su relación con el padre de sus hijos: "A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. TE AMO MAMÁ", ha escrito en sus redes sociales confirmando que la cantante de Barranquilla la volvió a contratar después de su separación con el deportista para cuidar de sus hijos. Es más, se dice que le pagó un millón de dólares para compensarla.

Además de pagarle el dinero que le correspondía, le propuso volar a Miami para seguir siendo su empleada. Ella no lo dudó, aceptó las condiciones y a día de hoy continúa a su lado, demostrando su lealtad pase lo que pase. De hecho, si echamos la vista atrás, vemos a Lili en la vida de la Shakira y el deportista desde que nacieron sus niños. Siempre les acompañaba para cuiadar de los pequeños e incluso viajaba con la artista durante sus giras. Lili es la mayor fan de la intérprete de Waka Waka, y a través de su perfil público, comparte sus canciones e incluso se anima a bailarlas e interpretarlas.

¿Nuevo dardo a la familia de Gerard Piqué?

La nueva canción de Shakira, además de por la mención a Lili Melgar, ha llamado también la atención por su temática, en la que la colombiana se muestra más reivindicativa con las causas sociales que nunca; su estilo musical, típico de la música norteña mexicana; y por sus explícitas letras. Otra de las frases más comentadas de El Jefe es esta: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura". ¿Estará mandando un mensaje a Joan Piqué? Además, resulta que curioso que en el videoclip, justo cuando dice esa frase, dos de los chicos que aparecen junto a ella le tapan la boca, quizá haciendo un guiño al lío que iba a provocar si la decía.

Ahora ha sido Joan Piqué, pero hay que recordar que Shakira ya dedicó un mensaje a su exsuegra en su canción con Bizarrap. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", cantaba la colombiana en el que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de toda su carrera.

