Las bromas de Shakira al ver a su hijo como un 'clon' de Bizarrap en el concierto de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz se rodeó de la mejor compañía en su concierto de Miami. El artista español, que no atraviesa su mejor momento anímico, estuvo acompañado de su hija Manuela, así como de grandes amigos como su querida Shakira, que acudió al show acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, y su sobrino Tarik, el hijo de su hermano Tonino, del que presumió con orgullo.

"Hoy fui a ver a mi hermano cantar y ser él. Ale, qué arte que tienes y qué lindo ver a un artistazo como tú ser siempre tan cercano con su público. Grande, Alejandro", señala la cantante colombiana junto a una imagen del espectáculo que ofreció Sanz en el estadio Kaseya Center. El cantante madrileño fue motivo de preocupación hace unos meses después de escribir que estaba pasando por un delicado momento. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase", señalaba.

Poco después se supo que había roto con su pareja, Rachel Valdes, e iniciaba una nueva etapa musical con la empresa discográfica Sony Music. "Bienvenido a casa, hermano", le recibía en su discográfica Shakira. Hace más de dos décadas comenzó su amistad con la cantante de Barranquilla. La tortura, la canción que les hizo triunfar, no solo les unió profesionalemente sino también en lo personal. Desde entonces se quieren como hermanos y Sanz recordó el inicio de esta gran relación hace unos meses: "Hoy hace 18 años de La tortura con mi hermanita 'la loba'. Ahí lo dejo". Desde entonces han estado unidos en lo bueno y en lo malo como fue la separación de Shakira y Piqué o ahora que el artista del Corazón partío atraviesa un bache en su salud mental.

El look de Milan

Su presencia en el concierto ha dejado de manifiesto que es su gran apoyo y lo ha hecho rodeada su familia. Desde que se instaló en Miami son numerosos los planes que Shakira disfruta en familia. Acompañada de sus hijos y su sobrino, bromeó sobre el look escogido por Milan para ir de concierto. La cantante de El Jefe, su último hit dedicado a la niñera de sus hijos, comparó a su hijo mayor con Bizarrap, que siempre lleva gorra y gafas el sol de las q no se despega. "Vine con mi mini Bizarrap”, compartió la cantante con sus fans en un vídeo con su hijo Milan en el concierto de Alejandro Sanz. El DJ argentino, que fue etiquetado en el post, no tardó en reaccionar al verlo "Él tiene más facha que yo", escribió con gracia el autor de Music Sessions #53, uno de sus grandes éxitos con el que ha batido todos los récords

Además de Shakira, Alejandro Sanz se sintió muy arropado en este concierto en el que estuvo acompañado de las voces de Camilo, Beatriz Luengo, Yotuel, Elena Rose y Joaquina. "Volver a Miami, es volver a casa. Gracias a todos los que hoy habéis esperado y abrazado esta noche tanto como yo. La música es un privilegio y nosotros testigos de ello", señaló el intérprete.

Todos le lanzaron infinitos mensajes de apoyo. "Love you", le dedicó Camila Cabello, que coreó cada una de las canciones del artista. "Maestro, eres lo máximo", señalaba la cantante revelación venezolana Joaquina. "Gracias por esta oportunidad tan hermosa. Un honor para mí", dijo tras tener el privilegio de abrir su concierto. Yotuel, al que invitó a cantar Patria y vida, le dijo: "Love you, eres luz. Su mujer, Beatriz Luengo, añadió: "Te amamos Ale. Compartir contigo escenario es soñar despierto. Yo me quedo aquí, contigo siempre maestro".