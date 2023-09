Alejandro Sanz se sincera de nuevo acerca de su estado anímico: 'Lucho cada día'

Ya es habitual que Alejandro Sanz vuelque sus pensamientos más personales en sus perfiles. El intérprete ha compartido inquietudes, preocupaciones e incluso se ha sincerado acerca de su estado anímico, también cuando este no era del todo bueno. Sin embargo no solo ha contado sus instantes más bajos sino cómo los ha ido afrontando, reflejando también su optimismo y mostrando que es normal pasar por etapas de más tristeza. En una de sus últimas publicaciones el artista se confiesa nostálgico recordando cuánto le gustaría poder hablar con sus padres, fallecidos hace años (su madre murió en 2012 y su padre, en 2005), para contarles lo que le preocupa.

“En estas noches es cuando quisiera poder escribir a mis padres para decirles que estoy bien. Que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca todo es perfecto pero merece la pena la vida”. Estas palabras han recibido la inmediata respuesta de sus seguidores que también han recordado su infancia y le han comentado que la vida, sin duda, hay que disfrutarla. El cantante tiene motivos para celebrar estos días pues le acaban de nominar a dos Grammy latinos, unos premios que se entregarán el próximo 16 de noviembre en Sevilla: mejor canción del año por NASA, junto a Camilo, y mejor grabación del año por Correcaminos. Tras conocer sus candidaturas, daba las gracias a sus fans por su apoyo incondicional.

Un momento de transformación

A los 54 años, Alejandro no deja de sumar reconocimientos como el que recibió a principios de este mes de septiembre cuando fue nombrado doctor Honoris Causa en la Universidad de Cádiz, concretamente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. “De los momentos más graves hay que aprender, ser constante, y aprender y aprender, hasta que la dificultad se doblegue y el viento de la vivacidad poco a poco, primero como brisa, y luego como un levantazo de los nuestros, lo llene todo de nuevo como un hormigueo en nuestros muslos y la tristeza, la preocupación, solo pueden ser un trampolín para nuestras dos mitades, la parte de nosotros unida siempre al suelo, a nuestra raíz, nuestra cultura… nuestra historia… y la otra parte siempre flotando, siempre mirando al horizonte” dijo.

Era a finales del pasado mes de mayo cuando un mensaje de Alejandro provocaba alarma y preocupación entre sus fans: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo”. Con el paso de los días explicaba que se encontraba “en un momento de aprendizaje personal increíble”. “Es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil, pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior” dijo, detallando el momento en el que se encontraba tras su separación de Rachel Valdés, con quien salió durante más de tres años.