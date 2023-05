Alejandro Sanz se pronuncia tras su alarmante mensaje: 'He tenido un brote muy fuerte' El cantante afirmaba hace tan solo unos días que estaba 'triste y cansado' y que había veces que no quería 'ni estar'

Todos los días sale el sol y el que ilumina la vida de Alejandro Sanz "ya está de camino". Después del alarmante mensaje que publicó este pasado viernes en el que aseguraba que no estaba bien y que se encontraba cansado y triste, el cantante ha vuelto a pronunciarse en las redes sociales para agradecer todo el cariño recibido y aclarar el verdadero motivo de su verdadero estado.

- Raquel Perera aplaude la naturalidad de Alejandro Sanz al hablar de sus días más complicados: 'Es muy valiente y generoso'

- El emotivo mensaje de James Rhodes a Alejandro Sanz: 'Siempre hay nubes, pero son temporales'

"Estos días he recibido muchas muestras de cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino" ha escrito Alejandro.

Como era de esperar, este nuevo mensaje se ha hecho viral y las nuevas muestras de apoyo hacia el popular artista no se han hecho esperar. Y es que las palabras del cantante en el que daba a conocer sus problemas de salud mental cayeron como un jarro de agua fría entre sus fans, quienes desconocían por completo que el cantante estuviera pasando por un mal momento.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual" rezaba el mensaje del intérprete, quien este 3 de junio debe comenzar en Pamplona la gira española de ‘Sanz en vivo’.

- Dylan, el hijo de Alejandro Sanz y Raquel Perera, se convierte en el 'nuevo fichaje' del Real Madrid

- La divertida reacción de Alejandro Sanz tras derribar a su guitarrista en pleno concierto

Tras este tour por nuestra geografía, que según las últimas palabras de Sanz no tiene previsto cancelar, el artista que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el planeta, ha logrado conquistar 24 Grammys Latinos y 4 Grammys y hasta tiene una estrella en el Paseo de la Fama, pondrá rumbo a América para completar la siguiente etapa del tour, que le llevará a recorrer una buena parte de Estados Unidos y México.

El autor de temas tan coreados como Pisando fuerte, Corazón partío o Amiga mía, aterriza en nuestro país tras una exitosa, pero también agotadora gira por Latinoamérica que le ha llevado a colgar el cartel de ‘no hay entradas’ en todos y cada uno de los lugares en los que ha tocado y entre los que se encuentra Chile, Colombia y Argentina, entre otros.