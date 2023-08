El optimista mensaje Alejandro Sanz tras su delicada etapa: 'Estoy en un momento de aprendizaje increíble' Hace casi tres meses, el cantante dejaba preocupados a todos sus fans al expresar que no se encontraba 'bien'

Era a finales de mayo cuando Alejandro Sanz lanzaba un mensaje que dejaba a todos sus fans preocupados: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo", escribía en su perfil público de Twitter, añadiendo a continuación los motivos que le llevaban a ese estado anímico. Casi tres meses más tarde, el cantante de Corazón partío ha utilizado la misma red social para mandar otro mensaje, pero esta vez muy distinto al anterior. El madrileño ha querido compartir cómo se encontraba actualmente con unas palabras de optimismo y esperanza, que invitan a pensar en su recuperación.

El emotivo abrazo de Alejandro Sanz con sus hijos sobre el escenario y otros momentazos del último concierto de su gira

Una vez más, Alejandro Sanz ha expresado cómo se siente con una profunda reflexión: "Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble. Es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida", comenzaba el artista. "El más difícil, pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior", continuaba, explicando así la situación que está atravesando de una forma poética, y dejando entrever con sus palabras la importancia que tiene el conocerse a uno mismo.

La emoción de Alejandro Sanz al subir a su hija Manuela al escenario por su 22 cumpleaños

"Anímate… conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces. Recuerda que la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo", terminaba. Con este mensaje, Alejandro Sanz aconsejaba también a sus seguidores el tener un momento de parón en la vida de cada uno para adentrarse en sí mismo, y evitar las voces negativas que se nos vienen a la cabeza. Lo que está claro es que el cantante está saliendo, poco a poco, del bache que tuvo el pasado mes de mayo. Sus palabras son de optimismo, de cara también al momento que está viviendo a nivel profesional con cada concierto de su gira.

Alejandro Sanz y Malú, dos íntimos que se apoyan en su momento más delicado tras sus rupturas

El preocupante mensaje de Alejandro

Durante estos meses, Alejandro Sanz ha tenido que hacer un profundo trabajo interior. Y es que, el mensaje que lanzó el pasado mes de mayo dejó preocupados a muchos de sus seguidores. El propio artista confirmaba que tenía altibajos, como cualquier persona, y que necesitaba exteriorizarlo. Y todo ello a pesar del éxito que estaba teniendo en su gira internacional. "Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", decía, asegurando que estaba "trabajando" para que se le pasase.

"Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", sentenciaba. Unas palabras que generaron las dudas sobre su estado de salud. Sin embargo, al poco tiempo se disiparon, ya que volvió a aparecer encima de los escenarios dando lo mejor de sí mismo.

Lo que no se vio del concierto en el que Alejandro Sanz subió al escenario a su hija Alma

La emoción de Alejandro al hablar de sus hijos

Uno de los mayores apoyos que tiene el artista en su vida son sus hijos. De hecho, Alejandro siempre ha mostrado su admiración y sus sentimientos por sus pequeños. Hace unas semanas hacía lo propio con la mayor, Manuela -fruto de su relación con la modelo Jaidy Michel-, por su cumpleaños, a la que le escribía un precioso mensaje lleno de amor: "Hace 22 años desbloqueaste el mejor de los sentimientos, la misión de mi vida, el poder infinito del amor, me hiciste padre. A los ojos del mundo eres excepcionalmente bella, a los míos perfecta. Feliz vida. Te amo", le dedicaba, acompañado de varias imágenes en las que aparecían los dos juntos.