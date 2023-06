El mensaje optimista de Alejandro Sanz en un delicado momento: 'La vida empieza cada día'

Cada día es una nueva oportunidad para ser feliz, independientemente de las circunstancias. Esa es la máxima que sigue Alejandro Sanz, quien está volcado tanto en su profesión como en el cariño que le da su fiel público en esta etapa en la que ha roto con Rachel Valdés y ha reconocido sentirse triste y cansado. Sobre el escenario encuentra poco a poco el impulso y la energía para recomponerse y seguir adelante. "Meditar es esa voz que habla desde dentro. Que nos grita y empuja a creer en nosotros mismos. Pero sobre todo, a entender que la vida empieza cada día. Y que la vamos a vivir en cada concierto hasta exprimir la última emoción. Bienvenidos", ha asegurado el artista.

El intérprete de temas como Mi marciana, Pisando fuerte, Amiga mía, La tortura y Mi persona favorita tiene claro que en su vocabulario solo existe un tiempo verbal: el presente. "Este día que empieza es muy importante. Este es el primer día del resto de nuestras vidas", ha explicado. Además, en este proceso de recuperación recurre al "lenguaje más bonito y sincero que hay, directo al corazón", el de la música. Y es que el ganador de cuatro premios Grammy habla con el corazón a través de sus canciones, que lo conectan de forma directa y eterna con el público, una legión de fans que ha prometido no soltarle de la mano en estos días complicados.

Inmerso en su gira, que lo llevará en los próximos días hasta Úbeda, Córdoba, Valencia y Barcelona, Alejandro Sanz ha querido dejar claro que su situación no tiene nada que ver con la ruptura sentimental con Rachel Valdés, que ¡HOLA! publicaba en exclusiva. Siempre ha optado por la discreción en sus relaciones, pero en esta ocasión ha querido defender a la mujer con la que ha compartido los últimos tres años. "Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo", ha indicado. Además, ha animado a la artista a centrarse en su obra "y subir el volumen de tu arte".

El amor incondicional de sus cuatro hijos

Sea cual sea la circunstancia que ha provocado que el estado anímico de Alejandro pase por horas bajas, el artista cuenta con el completo apoyo de sus allegados para volver a ser el de siempre. Manuela, Alexander, Dylan y Alma, sus cuatro hijos, son su principal motor y las personas con las que su mejor versión sale de forma natural. También su familia, de la que forman parte sus exparejas, son incondicionales. Hace solo unas horas, de hecho, Raquel Perera presentaba su libro y se mostraba convencida de que el cantante volverá a superarse una vez más y saldrá vencedor del "fuerte brote" que él mismo ha reconocido tener.