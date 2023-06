Primeras palabras de Alejandro Sanz tras su ruptura con Rachel Valdés que anunció ¡HOLA! en exclusiva

Después de la preocupante publicación que Alejandro Sanz hizo hace poco más de una semana -en la que confesaba no estar bien-, y tras la exclusiva de ¡HOLA! de su ruptura con Rachel Valdés, el cantante ha reaparecido de nuevo. Y lo ha hecho en el inicio de su gira por España. El artista ofrecía su primer concierto en el pabellón Navarra Arena de Pamplona, el lugar en el que ha reconocido lo difícil que era para él subirse al escenario en estos momentos: "Una prueba de fuego", ha asegurado.

"Tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido", comenzaba diciendo el cantante, haciendo referencia al texto que escribió el pasado 27 de mayo, con el que dejó muy preocupado a sus fans al admitir que se encontraba "triste y cansado". "Yo intenté sincerarme y lo escribí porque lo sentía así y fue muy bello... después salieron otras cosas... ruido, el ruido no es para nosotros, lo nuestro es otra cosa, muchas gracias a todos", agradecía en pleno concierto, entre los aplausos del público.

El artista madrileño ha destacado que este concierto era una cita destacada, haciendo alusión al momento que estaba viviendo. "Nunca olviden, lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", recomendaba, dejando claro que sus palabras no tenían que ver "con nada ni con nadie", a pesar de la situación personal que atraviesa. "Es un agujero que se te hace aquí (se señalaba el pecho) de repente y no sabes muy bien por qué... y desde este agujero aquí en el pecho os quiero dar las gracias, por estar ahí y por entenderme", decía al público, que aplaudía con una ovación muy calurosa. Alejandro Sanz ha ofrecido un concierto de más de dos horas, en un pabellón abarrotado de fans que le quieren y en el que ha repasado todo su repertorio musical.

Su ruptura con Rachel Valdés

Este sábado ¡HOLA! anunciaba en exclusiva la ruptura de Rachel Valdés y Alejandro Sanz, después de más de tres años juntos. Fuentes cercanas a la revista han contado que la artista se fue de la casa en la que estaban los dos conviviendo, llevándose todas sus pertenencias. Aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, ha sido el intérprete de Corazón Partío el que habría tomado la decisión por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres.

Ante esta nueva situación, la publicación escrita hace más de una semana por Alejandro Sanz cobra todo el sentido. En ella admitía no estar bien y confesaba estar "trabajando" en ello: "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", se sinceraba.

Días más tarde de su preocupante mensaje, el cantante agradecía el cariño recibido calmando a sus seguidores y confesando lo que le había ocurrido: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante", se sinceraba de nuevo.