Alejandro Sanz abre el álbum familiar y comparte los mejores recuerdos con sus hijos

En una jornada tan significativa como la de hoy, la del Día del Padre, los famosos suelen subir fotos con sus progenitores o con sus descendientes. Este ha sido el caso de uno de los cantantes españoles más importantes de nuestro país: Alejandro Sanz. El artista ha querido dedicar esta fecha tan señalada a los que le dan la felicidad en todo momento: sus cuatro hijos. Aunque el cantante es muy discreto con su vida privada, se conoce que siente pasión por ellos y que son su fuente de inspiración. Es por este motivo que ha querido homenajearles de una forma muy especial, compartiendo con todos sus seguidores algunos de sus recuerdos inmortalizados con sus cuatro descendientes: Alma, Alexander, Manuela y Dylan.

Alejandro Sanz ha abierto el álbum familiar en el Día del Padre y, a través de su perfil público, ha querido hacer partícipe a todo el mundo del amor que siente por sus cuatro hijos. "Dicen que no hay definición perfecta de felicidad. Yo lo tengo claro: mis hijos", comenzaba escribiendo el intérprete de Corazón partido, dedicándoles unas palabras a los que son su razón de ser. "Ellos son la historia más bonita y divertida que he escrito en mi vida. Soy un padre orgulloso e impaciente por leer todos los capítulos que nos quedan por vivir. Hoy me felicitan, pero yo les celebro cada día. Os amo", terminaba el artista madrileño, expresando lo que sentía por cada uno de ellos. A estas palabras les acompañaban una serie de imágenes caseras, cada cual más entrañable, en las que aparecían sus hijos cuando eran pequeños y, en alguna de ellas, se mostraba Alejandro Sanz de forma muy cariñosa.

Cabe recordar que Alejandro Sanz tiene cuatro hijos con tres mujeres diferentes. La primera, Manuela, de 20 años, fruto de su matrimonio con Jaydy Michel. El segundo, su hijo Alexander, de 19 años, lo tuvo con Valeri Rivera, y sus dos pequeños Dylan y Alma, de 10 y 7 años, que tiene en común con Raquel Perera. De hecho, en las imágenes aparecen los cuatro con su padre pasando momentos maravillosos y en tono muy cariñoso. Tras la publicación, Alejandro Sanz ha recibido multitud de comentarios en los que compartían y se veían reflejados con la reflexión del artista, así como diversas felicitaciones por el Día del Padre entre las que se encontraba la de su pareja Rachel Valdés, "felicidades mi amor", a lo que el cantante le ha respondido muy agradecido, "gracias, vida".

Alejandro Sanz es uno de los cantantes más icónicos e importantes de España. Desde que comenzase en el mundo de la música en 1988, el cantautor no ha parado de llevar su talento por todas las partes del mundo. De hecho, acaba de anunciar nuevas fechas para La gira de este año para el mes de abril y mayo en Latinoamérica, con diversos conciertos en Panamá, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y El Salvador. Después de su travesía por tierras latinas volverá a España para continuar su lista de conciertos desde junio hasta finales de julio.

