El mensaje de Raquel Perera a Alejandro Sanz tras su ruptura: 'Siempre le he visto superarse y lo hará en este momento también' La psicóloga, que acaba de presentar el libro Para que no te olvides, tiene claro que el tiempo cura las heridas

Han pasado cuatro años desde que los caminos de Alejandro Sanz y Raquel Perera se separaron, pero el cariño y el respeto entre ambos se mantiene. Padres de los pequeños Dylan (11) y Alma (8), siguen siendo una familia. Así ha quedado reflejado a través de las palabras que la psicóloga ha pronunciado sobre el cantante, que atraviesa una etapa complicada marcada por su ruptura de Rachel Valdés, de la que ¡HOLA! informaba en exclusiva, así como por sus sentimientos de cansancio y tristeza. "Es un hombre que ha transitado por caminos de todos los colores, claros y oscuros. Siempre le he visto superarse y creo que tiene herramientas, recursos y opciones para salir vendedor. No dudo que lo hará en este momento también", ha dicho.

Durante la visita que ha hecho al programa de Sonsoles Ónega para presentar su libro, Para que no te olvides, Perera ha hecho una bonita comparación al definir al padre de sus hijos como kintsugi. Se trata de una técnica japonesa que consiste en reparar cerámica rota con polvo de oro de forma que "una vez recuperadas tienen incluso más belleza que sin agrietarse". En este sentido, se ha mostrado segura de que el intérprete de Mi persona favorita, Amiga mía y Mi marciana "va a reparar sus grietas".

Sobre la ruptura del ganador de cuatro premios Grammy con Valdés, la psicóloga opta por la cautela. "No tengo ni idea, es un tema que no sé exactamente qué ha pasado. Lo único que deseo es que él esté bien. Las experiencias positivas y negativas generan emociones y todo es una cuestión de superarse, de voluntad. El tiempo cura las cosas y las ganas de seguir hacia adelante", ha asegurado. Sabe muy bien lo que significan estas palabras porque ella misma explica en las páginas de su libro que cuando se separó del cantante fue doloroso y triste para ambos, pero supieron transformar el amor y el paso del tiempo ha hecho posible que vuelva a ser "la Raquel de siempre".

"¿Al final todo se recoloca? Porque a ti Rachel Valdés te las hizo pasar canutas por lo que me han contado...", ha preguntado la presentadora de Y ahora Sonsoles. Ante la cuestión, Perera ha dado muestra una vez más de la elegancia y discreción que siempre la han caracterizado. "No sé lo que te han contado. Yo creo que las cosas terminan ordenándose, pero hablo de mis propias cosas. He intentado ordenar y colocar porque he puesto voluntad y ganas de reparar, siendo muy positiva. Cuando no tenemos lo que queremos podemos enfadarnos o aceptarlo y seguir adelante. Yo he aceptado las cosas como me han venido", ha respondido. "Todas las personas que han pasado por mi vida me han dado una enseñanza y una lección, y con eso me quedo", ha añadido.

Normalidad y visibilidad a los malos momentos

El artista madrileño ha abierto su corazón y ha reconocido ante sus miles de seguidores que no se encuentra bien. Ante esto, la que fue su mujer considera que se le han podido juntar varias circunstancias diferentes que le hacen atravesar un momento más triste que alegre, pero se decanta por darle normalidad y se pregunta: ¿a quién no le ha pasado? "Yo les digo a mis hijos que la vida no es como esperamos y hay que estar preparados internamente", ha indicado.

Raquel, que tiene entre su grupo de íntimas a Sara Carbonero y Elena Tablada, recuerda que la tristeza y el cansancio son "dos cosas que nos pasan a todos". Además, cuenta que es lógico que Alejandro se sienta sin fuerzas durante la larga gira que está haciendo. "Yo he ido a giras con él y son muy cansadas, desgastan muchísimo porque además lo da todo sobre el escenario. Lleva meses de gira y entiendo perfectamente que esté casando. Muchas veces el cansancio y el estrés te llevan también a bajar el estado de ánimo. La tristeza es algo que nos pasa a todos en muchos momentos", ha expresado.