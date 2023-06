Alejandro Sanz promete juntar sus 'pedazos' y recibe un mensaje de Shakira tras dar un giro profesional

"Rómpeme, pero rómpeme entero, no dejes pedacitos que luego tengo que recogerlos", decía hace unos días Alejandro Sanz. Ahora el cantante ha dado un paso al frente y ha demostrado que no solo tiene las riendas de su propia vida, sino que es capaz de convertir las dificultades en nuevas oportunidades. "Yo volveré a juntar mis pedazos, justo enfrente de quienes me rompieron", ha añadido. A juzgar por sus palabras, parece claro que está dispuesto a recomponerse, un proceso en el que cuenta con el completo apoyo de su fiel público y de su familia, que está a su lado de forma incondicional.

Está siendo una etapa difícil para el intérprete de Mi marciana, Amiga mía, La tortura y Mi persona favorita, pero mirar a sus cuatro hijos le da fuerza para volver a mostrar la mejor versión de sí mismo y salir reforzado de este "brote fuerte" que le ha provocado tristeza y cansancio. Muy orgulloso se muestra del talento de Alexander, nacido en 2002 de su relación con Valeria Rivera. Sanz ha compartido un vídeo del joven, cuyo nombre artístico es kYdarii, tocando la guitarra en lo que supone un avance de Persiguiendo a Júpiter, tema que ha prometido que lanzará pronto.

Manuela, su primogénita, se muestra en todo momento muy pendiente de su padre, al que adora, mientras que los pequeños Dylan y Alma son capaces de sacar una sonrisa a toda la familia gracias a su inocencia, la alegría que desprenden y su energía inagotable. También las exparejas de Alejandro Sanz demuestran que siguen considerándolo una persona muy importante y que siempre estarán unidos pese a haber emprendido diferentes caminos. "Meditar te ancla al presente, aquí y ahora. Fuerte y valiente", decía Jaydy Michel. Por su parte, Raquel Perera aseguraba que "siempre le he visto superarse y creo que tiene herramientas, recursos y opciones para salir vencedor. No dudo que lo hará en este momento también".

Una nueva etapa también en lo profesional

El ganador de 24 Grammys Latino, reconocido con la Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes y la de la Comunidad de Madrid, ha roto con su pasado profesional días después de conocerse que su relación sentimental con Rachel Valdés ha llegado a su fin. Ha dejado atrás Universal Music para formar parte de una nueva familia. "Hoy comienza un nuevo camino, me uno a la gran familia de Sony Music Spain. Amigos y música, no puedo pedir más. Firmo con tinta de ganas, de retos y con la certeza de todo lo bello y emocionante que vamos a construir juntos", ha indicado. Los compañeros de discográfica le han dado la bienvenida.

"Bienvenido a casa, hermano", ha dicho Shakira, con la que mantiene una gran amistad; "Por mucho años más disfrutando de tu voz, de tu arte y de tu pluma. Vamoooooos compadre", ha dicho David Bisbal; "Bienvenido a casa, compañero", ha escrito Dani Martín; "Alaaaaaaa. Bienvenido compi", ha indicado India Martinez. Pastora Soler, James Rhodes, Alfred García, Christian Nodal, Pedro Capó y Residente también se han sumado a los mensajes cargados de cariño que llegan en el inicio de una nueva etapa que, con toda seguridad, estará llena de experiencias inolvidables.