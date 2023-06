El mensaje de Alejandro Sanz a Rachel Valdés tras su ruptura: 'Cariño, tú enfócate en tu obra'

Después de que se conociera la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés, de la que ¡HOLA! informó en exclusiva, han surgido muchos comentarios en torno a los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión. Especulaciones a las que el intérprete ha puesto fin con un contundente mensaje en el que pide respeto para la pintora tras algunos comentarios que se han hecho. “Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo” comienza. Se dirige además directamente a la artista que, según informa ¡HOLA!, ha abandonado Madrid para instalarse en Barcelona. “Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”.

Alejandro Sanz se pronuncia tras su alarmante mensaje: 'He tenido un brote muy fuerte'

Responde así el cantante a los recientes comentarios que habían señalado a la artista, especulaciones que surgieron tras la separación de la pareja. La ruptura, que llega después de tres años de relación, se conoció días después de que Sanz compartiera un mensaje en el que manifestaba que no atravesaba un buen momento anímico. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar en un ruido inútil” escribió con sinceridad en sus perfiles. Poco después agradecía las muestras de cariño que ha recibido y aseguraba que ya se encuentra mejor.

“He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino" ha escrito Alejandro. Subía así al escenario en Pamplona, en el arranque de su gira española, donde confesaba que “escribió lo que sentía”.

Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, se pronuncia sobre la ruptura del cantante y Rachel Valdés

El pasado 3 de junio ¡HOLA! anunciaba en exclusiva la ruptura de Rachel Valdés y Alejandro Sanz, después de más de tres años juntos. Fuentes cercanas a la revista señalaban que la artista se fue de la casa en la que estaban los dos conviviendo, llevándose todas sus pertenencias. Habría sido el intérprete de Corazón Partío el que habría tomado la decisión por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres.

Raquel Perera, exmujer del cantante, ha comentado que Alejandro “es un hombre que ha transitado por caminos de todos los colores, claros y oscuros". "Siempre le he visto superarse y creo que tiene herramientas, recursos y opciones para salir vencedor. No dudo de que lo hará en este momento también” dijo. Raquel y Alejandro, que son padres de Dylan, de 11 años, y Alma, de ocho, se separaron hace cuatro años pero siguen siendo una familia y mantienen el cariño y el respeto.