Jaydy Michel rompe su silencio y habla sobre la situación que atraviesa su ex, Alejandro Sanz

Alejandro Sanz atraviesa un importante bache personal, sin embargo, apoyos no le faltan. Tan solo unos días después de confesar públicamente que estaba "triste y cansado" y que había veces "que no quería ni estar", ¡HOLA! publicaba en exclusiva su ruptura sentimental con Rachel Valdés, su pareja durante los últimos tres años, lo que hacía que el alarmante mensaje sobre su complicado estado anímico cobrara aún más sentido.

En medio de su gira 'En vivo' por España y arropado por el cariño de sus seres queridos y sus fans, Alejandro no ha querido cancelar ni un solo concierto de su tour por su delicada situación personal, pues tal y como confesaba el propio cantante encerrarse en si mismo no es una buena idea. "Estos días he recibido muchas muestras de cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo. (...) No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino" declaraba Alejandro.

De esta manera y tras recibir todo la energía por parte de Raquel Perera, madre de sus hijos Dylan, de 11 años y Alma de 8, quien confesaba que siempre le había visto superarse, el cantante ha recibido ahora todo el apoyo de su ex, Jaydy Michel, madre de su hija Manuela, de 21 años, y de la que Sanz se separó en 2005. "He estado en contacto con él y el motivo de su malestar no lo sé, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte. Mi hija le puso fuerte y valiente" declaraba la modelo mexicana durante un evento de moda celebrado en Madrid.

"Todos pasamos por malos momentos, todos los hemos pasado y no le damos voz. No hay que esconderlo, y que él se abra y lo diga es de agradecer y de respeto", señalaba Jaydy, protegiendo así a su ex con quien siempre ha mantenido muy buena relación. "No todo el mundo va contando cómo se siente y cuando alguien lo dice es como para no sé si aplaudir, pero para agradecer y tomar en consideración" añadía la mexicana.

En cuanto a la ruptura sentimental de Alejandro y Rachel Valdés, Jaydy no ha querido entrar a valorarla ni dar ningún tipo de detalles aunque ha señalado que "una ruptura nunca es fácil". Además, la modelo no ha dudado en aplaudir la caballerosidad del cantante quien recientemente salía en defensa de Rachel tras ser señalada en los mentideros de internet como la culpable del fin de la relación. “Es un caballero y creo que está siendo cómo él es. Bravo por él” acababa diciendo Jaydy.