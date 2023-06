Su hija Manuela, de 21 años: el apoyo incondicional de Alejandro Sanz tras su ruptura con Rachel Valdés

Loading the player...

Hace una semana, la revista ¡HOLA! anunciaba en exclusiva la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés. El cantante no está pasando por su mejor momento y así lo ha expresado en su perfil público en los últimos días. Pero no está solo, cuenta con el calor de sus miles de fans -que no dejan de arroparle en cada uno de sus conciertos- y con el apoyo incondicional de su hija Manuela. Así lo contaba Jaydy Michel, madre de la joven diseñadora, hace unos días: "He estado en contacto con él y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Yo creo que es muy valiente por su parte. Mi hija le ponía el otro día fuerte y valiente". A sus 22 años, Manuela se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Alejandro Sanz en uno de sus momentos más complicados de su vida. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

- Alejandro Sanz, muy emocionado con la sorpresa de su hija Manuela

- Manuela, hija de Alejandro Sanz, posa así de espectacular en su faceta como modelo

- Primeras palabras de Alejandro Sanz tras su ruptura con Rachel Valdés que anunció ¡HOLA! en exclusiva