Alejandro Sanz, muy emocionado con la sorpresa de su hija Manuela

"Una parte de mi corazón está de cumpleaños. Es magia verte crecer, ver cómo superas cada día la mejor versión de ti misma. Te amo Manuela". Con estas palabras, Alejandro Sanz felicitaba a su hija mayor el pasado mes de julio cuando cumplía 19 años. El cantante gaditano adora a Manuela y la relación entre ambos es muy buena. Padre e hija comparten muchos momentos e, incluso, fueron juntos al Festival de San Sebastián, acompañados de la pareja del artista, Rachel Valdés. Este viernes, durante las semifinales de 'La Voz', todos los coaches recibieron emotivas sorpresas. Alejandro, por ejemplo, recibió un mensaje del hijo de su profesor de guitarra de cuando era un adolescente: "Soy Andrés, para los Sánchez Pizarro, Andresín, el hijo de Don Andrés, tu primer profesor de guitarra. Recuerdo compartir contigo momentos inolvidables en el colegio, donde además mi padre era el director. El siempre sintió gran pasión por ti. Siempre recodaré las clases que te daba en casa mientras escuchábamos desde el comedor. Esté donde esté estará orgulloso de lo que has conseguido". El artista se emocionó mucho con este mensaje. Pero hubo, además, algo que no recogieron las cámaras del programa: la gran sorpresa que le dio su hija Manuela en el backstage. ¿Quieres verlo? Dale al play y no te lo pierdas.

