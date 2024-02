El divertido vídeo viral de Shakira y Alejandro Sanz en la peluquería que está arrasando El cantante se ha sometido a un cambio de 'look' asesorado por su amiga

Para remontarse a los orígenes del vínculo que une a Alejandro Sanz y Shakira hay que remontarse a principios de la década de los 2000. Los dos cantantes colaboraron juntos en canciones tan exitosas como La Tortura o Te lo agradezco, pero no, pero, además, comparten una larga y bonita amistad. Han demostrado que están ahí el uno para el otro en los momentos más complicados, pero también, por supuesto, en los divertidos. El último vídeo que ha compartido Shakira con sus fans pertenece a esta categoría. Se trata de unas imágenes tomadas en la peluquería. Ambos han estado juntos allí y, de hecho, la cantante colombiana ha asesorado a Alejandro para su cambio de look. Las grabaciones, muy divertidas, muestran su magnífica relación y no han tardado en hacerse virales.

