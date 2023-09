Nuevos problemas para Shakira con la justicia española

Nuevos problemas con la justicia para la Shakira. La Fiscalía de Delitos Económicos se ha querellado contra ella en la segunda causa que afecta a la artista, otra vez por un presunto fraude a Hacienda a través de un entramado de empresas en paraísos fiscales. En esta ocasión le reclaman una deuda de 6.686.502 euros con la declaración de 2018 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

La querella se ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde la Fiscalía recuerda que la estrella internacional de la música residía junto al exfutbolista Gerard Piqué y sus dos hijos. Es precisamente el lugar donde el pasado julio el Juzgado de Instrucción 2 abrió esta nueva causa contra ella por los supuestos delitos mencionados, tal y como recoge Europa Press.

Por su parte, los representantes legales de la intérprete de Acróstico y Te felicito aseguran que esta no ha recibido de momento notificación alguna en Miami, domicilio fiscal de la cantante. En paralelo, Shakira está a la espera de juicio -previsto para a partir del 20 de noviembre- por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014 con estos mismos impuestos, por lo que la Fiscalía reclama una condena de ocho años y dos meses de cárcel.

La fiscal remarca que, al ser residente en España, Shakira estaba obligada a presentar las correspondientes declaraciones de IRPF e IP y tributar por toda su renta mundial independientemente de dónde se hubiese producido y cual fuera la residencia del pagador.

Pese a ello, consideran que la artista colombiana "se sirvió de un entramado societario, derivando las rentas a sociedades domiciliadas en países de baja tributación y alta opacidad" para evitar pagar el total que le correspondía por estos impuestos. Las sociedades que presuntamente utilizó se constituyeron en Luxemburgo, Holanda, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Liechenstein.

Según el escrito de acusación, una de estas la usó para recibir ingresos por derechos musicales y pagar gastos de su actividad musical, mientras que sobre las otras la fiscal afirma que "carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna". De ahí se concluye que "los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la llevanza y gestión de las propias sociedades y entidades", por lo que se cree que supuestamente las constituyó para rebajar sus declaraciones de impuestos.

Shakira "presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP de manera consciente y voluntaria"

La fiscal también considera que Shakira creó en España "una sociedad instrumental utilizada por la querellada, que de hecho no ejerció ninguna actividad", por lo que la totalidad de los ingresos y los gastos contabilizados por la misma debían ser atribuidos a la demandada en su declaración de IRPF.

Afirma por tanto que la cantante de 46 años, "movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las arcas del Estado lo que le correspondía, presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP de manera consciente y voluntaria". En las mismas, omitió presuntamente declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían para conseguir reducir la cantidad que debía pagar a Hacienda.

Beneficios por la gira 'El Dorado World Tour' e interrogatorio por videoconferencia

La fiscal señala que Shakira no declaró sus ganancias de 12,5 millones de dólares correspondientes a la gira El Dorado World Tour, no declaró rendimientos de sociedades, dedujo gastos por duplicado y así como los personales no justificados. Concretamente, se asegra que defraudó 5.361.146 euros en IRPF en 2018, por el que reclama una cantidad de 6.061.316 € teniendo en cuenta lo que ha ingresado voluntariamente y los intereses de demora.

Asimiso, presuntamente defraudó 773.600 euros con el IP, por el que se le exige una deuda de 625.190 €. Como ahora Shakira vive en Miami desde que se mudó con sus pequeños Milan y Sasha el pasado abril, el fiscal ha pedido que el interrogatorio a la cantante durante la instrucción de esta causa pueda hacerse por videoconferencia.

La noticia sobre esta nueva querella de la Fiscalía contra la cantante nacida en Medellín coincide con su último hit musical, El Jefe, tema que lanzó la semana pasada de la mano del grupo mexicano Fuerza Regida. Como era de esperar, la canción contiene una letra que no ha dejado indiferente a nadie y en ella se hace una crítica a la explotación que viven muchos trabajadores por parte de sus superiores.

Para muchos de sus fans ha tomado como referencia su propia vida, hablando de la situación que vivió la niñera de sus hijos, Lili Melgar, cuando fue supuestamente despedida por Gerard Piqué. Además, especialmente polémico ha resultado el pasaje de la canción donde Shakira xpresa "dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".