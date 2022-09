Shakira irá a juicio por el supuesto fraude de 14,5 millones a Hacienda

El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dictado la apertura del juicio a Shakira por seis presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014, según ha informado Europa Press. La noticia llega después de que la cantante haya hablado de su intención de seguir luchando por su inocencia en una entrevista en Estados Unidos, ya que ha rechazado el alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y se enfrenta a ocho años y dos meses de prisión si finalmente la consideran culpable, incluso aunque ya haya saldado todas las deudas que tenía con el fisco.

Los tributos que habría defraudado Shakira son el IRPF con un total de 12.371.197 euros y el Impuesto sobre el Patrimonio por una cantidad de 2.191.771, sumando entre los dos un total de 14.562.968 euros. Además de la pena de cárcel si se declara culpable a la artista, la acusación solicita 23,7 millones de euros en concepto de multa al considerar los delitos graves por la utilización de paraísos fiscales. Contra la decisión del Juzgado de abrir juicio no cabe recurso, por lo que a continuación saldrá la fecha de celebración de la vista oral y la cantante es la única acusada debido a que su asesor, que formaba parte del caso inicialmente, fue exculpado.

Shakira ha explicado en su última entrevista, con rotundidad, que su intención es defender su honor y que es una cuestión de principios: "Tengo que luchar por lo que pienso, porque son acusaciones falsas. Primero, no me pasé 183 días al año en España en ese momento, estaba trabajando por el mundo". En segundo lugar, la cantante ha afirmado que ha pagado todo lo que decían que debía, incluso antes de que desde la Fiscalía presentaran la demanda. "Así que ahora mismo no debo nada", ha añadido. Y finalmente, ha insistido que estaba recibiendo el consejo de una de las más firmas especializadas en impuestos más importantes del mundo así que creía que estaba haciendo las cosas correctamente.

Por otro lado, Shakira no tiene miedo de asegurar que la Fiscalía no tiene pruebas en su contra, y que han recurrido por tanto a una campaña maliciosa para convencer al público y obligarla a ella a llegar a un acuerdo. "Es conocido por todos que las autoridades españolas hacen esto a menudo con celebrities como yo o Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso y muchos más", ha señalado la cantante.

La apertura de juicio por el caso de supuesto fraude de Shakira llega el mismo día que los abogados de la cantante tendrían que reunirse con los de Gerard Piqué. La expareja busca llegar a un acuerdo acerca de su separación y la custodia de sus hijos, con la intención de evitar precisamente que se la Justicia quien decida por ellos si no son capaces de encontrar una solución. El encuentro se producirá este martes en torno a las 15:00 horas y las últimas informaciones aseguraban que la artista no estaría pero sí el futbolista.