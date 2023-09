Shakira: 'Mi sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia... pero ya sé que eso no lo voy a tener' La artista colombiana ha abierto su corazón en una nueva entrevista y se ha mostrado muy sincera al hablar del momento que está viviendo

Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Y eso es lo que estoy haciendo: limonada". Esta frase de Shakira resume a la perfección todo lo que está viviendo. Tras su polémica separación del futbolista Gerard Piqué, la artista colombiana ha sabido transformar sus sentimientos y convertirlos en canciones que están batiendo récords. Todo lo que toca lo convierte en oro: tema que saca, tema que triunfa. Y su último lanzamiento, El Jefe, lo ha vuelto a confirmar. La cantante está muy feliz y aprovechando al máximo este boom, aunque es consciente de que todo nació por culpa de una dolorosa ruptura.

"Mi mayor sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia. Superar los problemas, los obstáculos... y envejecer al lado de alguien. Ya sé que eso no lo voy a tener", ha confesado en una entrevista que ha concedido a Billboard. Para ella su familia siempre fue su prioridad, y recuerda que ese fue el motivo por el que puso su carrera en pausa durante muchos años. "Yo creía en el 'hasta que la muerte nos separe'", añade.

Sus años en Barcelona no fueron fáciles. Ni para ella ni para sus hijos, ya que asegura que Milan y Sasha no llevaban bien lo de 'ser hijos de...'. Por eso, después de todo lo que sucedió, se dio cuenta de que tenía que cambiar de vida radicalmente por el bien de todos. En Miami ha encontrado la paz, la estabilidad y la felicidad que tanto ansiaba. Es feliz al otro lado del charco y sólo hay que ver cómo ha cambiado a lo largo de estos meses para demostrarlo.

Como el Ave Fénix, Shakira ha vivido un resurgir a todos los niveles. Está radiante, no deja de sonreír y brilla con luz propia. "He pasado por varias etapas", dice enumerando la negación, la rabia, el dolor, la frustración... "Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor", confiesa la cantante de Barranquilla, pero tiene claro que tiene que seguir adelante por sus hijos. Esa es su mayor motivación.

La música le está sirviendo como terapia, de eso no hay ninguna duda. Monotonía, Te felicito, Acróstico, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, TQG... La artista no deja de encadenar un éxito tras otro y parece que podría haber más. "Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Los últimos que me quedan", ha declarado a Billboard.

Al hablar de su día a día en Miami, la colombiana cuenta que le gusta ser una madre presente y estar con sus hijos todo lo que puede: comer con ellos, acompañarles a sus actividades extraescolares, acostarles... "Pero aparte de eso tengo que facturar", afirma.

Shakira reconoce que compaginar su vida personal con la laboral no es tarea fácil: "Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces". Pero poco a poco está consiguiendo que todo se ponga en su lugar y encontrar la forma de disfrutar de sus hijos sin dejar de lado su carrera musical. De hecho, está planeando su próximo tour mundial, que está convencida de que va a ser la gira de su vida: "Va a ser difícil bajarme del escenario".