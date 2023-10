Nuevo varapalo para Gerard Piqué: una de sus empresas pierde 24 millones de euros Al contrario que el año anterior, el 'holding' del que es dueño no para de acumular pérdidas

Gerard Piqué (37 años) vuelve a ser noticia y, en este caso, no por su vida personal, sino por sus negocios empresariales: Kerad Holding, la sociedad cabecera del grupo Kosmos, propiedad del ex futbolista, había registrado su mayor pérdida desde el año de su constitución, en 2009. Según las informaciones que desvelaba el periódico Cinco Días, el holding cerró su ejercicio económico del año 2022 con una gran cantidad de pérdidas que ascienden a 23,9 millones de euros.

Esta cantidad contrastaría con los beneficios que obtuvo del holding durante el año anterior. Según Cinco Días, el ex futbolista se embolsó un total de ocho millones de euros de beneficios, convirtiéndose en el mejor beneficio del grupo hasta ese momento. La cuenta de resultados de Kerad Holding muestra, pese a no agrupar todos los resultados del grupo, que las pérdidas valoradas en 23,9 millones de euros estarían bajo el concepto de ''deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros''. Por el momento, la empresa no ha dado más detalles de esta situación al tratarse de cuentas anuales abreviadas.

Una empresa solvente

Si lo comparamos con el resultado que tuvo en el mismo apartado el año anterior, la diferencia es abismal. Y es que la empresa obtuvo 13 millones de euros en beneficios. A pesar de este varapalo empresarial, Kerad Holding cerró su ejercicio económico con un patrimonio neto de 41 millones de euros, que aseguran su solvencia.

Entre las diferentes sociedades de las que Kerad Holding es socio destaca Kosmos Global Tennis. Esta compañía fue la encargada de organizar tres ediciones de la fase final de la Copa Davis de Tenis, tras llegar a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis. Este acuerdo, previsto para 25 años, supuso toda una revolución para competición. Pero a principios del 2023, el contrato se rompió debido a que ambas partes no consiguieron llegar a un acuerdo sobre el dinero que Kerad debía pagar a la Federación Internacional de Tenis.