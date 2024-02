Las claves de la nueva vida de Shakira y Piqué, que hoy celebran sus respectivos cumpleaños

Una fecha común y vidas cruzadas. Shakira y Gerard Piqué nacieron el mismo día, pero con diez años de diferencia. Hoy, 2 de febrero, la cantante y el exfutbolista y padre de sus dos hijos soplan las velas de sus respectivos cumpleaños -ella 47 años y él 37- en continentes distintos. Una vida que nada tiene que ver con la de aquella idílica pareja que se enamoró en el Mundial de Sudáfrica en 2010, tuvo dos hijos e hizo de Barcelona su nidito de amor. Mientras que la intérprete de Monotonía disfruta de su aniversario con Milan y Sasha en Miami, el exfutbolista está de regreso en Barcelona tras haber visitado a sus hijos hace unos días en Florida.

Un año y medio después de su ruptura, su historia es la de unos padres con dos hijos y un inmeso océano de por medio. Milan y Sasha viven con la cantante en Miami, mientras que Piqué continúa residiendo en Barcelona. "Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta", señalaba la cantante poco tiempo después de haberse instalado en Miami. No obstante, esa paz y la tranquilidad se ha visto momentáneamente alterada tras la reciente detención por parte de la policía de un acosador que los acechaba. Esto ha provocado que la intérprete de Te felicito y Acróstico haya tenido que reforzar de manera inmediata las medidas de protección en torno a su mansión de Miami Beach, ubicada en el lujoso distrito de North Bay Road Drive y valorada en doce millones de euros, y haya despertado una gran preocupación en Piqué por la seguridad de sus hijos. Por suerte el detenido está en prisión y no hay más incidentes que lamentar.

Poco a poco la cantante ha ido alcanzando esa ansiada paz después de haber resuelto sus problemas judiciales con Hacienda, que durante cinco años la trajeron por el camino de la amargura. Pactó con la fiscalía y decidió pagar una multa millonaria para no ir a juicio por su bien y el de sus hijos de Milan y Sasha, que son el principal motor de su vida. Shakira solo quiere ser feliz y eso es lo que les ha prometido a los más pequeños. A partir de ahora, todos y cada uno de los pasos que va a dar van a estar enfocados en ese propósito.

Después del tsunami provocado por su separación, la música se convirtió en su mejor terapia y trató de canalizar su dolor a través de las canciones. El tema Music Sessions Vol. 53 en colaboración con el artista argentino Bizarrap supuso un antes y un después en su carrera y logró batir todos los récords. En esta canción reflejó sus sentimientos en cada una de las estrofas de la letra y lanzo un mensaje directo a Clara Chía, la novia de su ex. A partir de entonces encadenó un éxito tras otro con Te felicito, TQG, Acróstico y El Jefe, en el que no faltaron las menciones a su ex y su familia, y logró resurgir de sus cenizas.

"He pasado por varias etapas", reconoció enumerando la negación, la rabia, el dolor, la frustración en una entrevista concedida a Billboard. "Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor", confesó la cantante de Barranquilla a finales del pasado verano. "Mi mayor sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia. Superar los problemas, los obstáculos... y envejecer al lado de alguien. Ya sé que eso no lo voy a tener", asumió.

Superado ese trance, parece que las aguas podrían haber vuelto a su cauce y la relación entre Shakira y Piqué no es tan tensa como lo fue cuando hace un año negociaron el acuerdo de custodia de sus hijos. Algunos medios señalan que podrían haber acercado posturas por el bien de los menores y ya hablan entre ellos sin necesidad de intermediarios. Ambos se encuentran en un buen momento profesional. La artista colombiana parece dedicada a planear su próximo tour mundial, que está convencida de que va a ser la gira de su vida y "va ser difícil bajarme del escenario", mientras que Gerard Piqué está enfocado en sus proyectos y que nada empañe su felicidad al lado de Clara Chía.

Hace varios meses el exblaugrana habló por primera vez sobre cómo afrontó su separación de Shakira. “Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto", señaló, al tiempo que revelaba que la clave para encarar la intensa presión que ha sufrido ha sido hacer caso omiso a las opiniones de sus detractores. "De todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad", ya que "se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales", recalcaba el exjugador que está inmerso en sus últimos negocios como es la fundación junto al creador de contenidos Ibai Llanos de KOI, de un club de eSports, así como la creación de la Kings League y la Kingdom Cup, el primer torneo futbolístico de la historia que incluye formaciones femeninas y masculinas en un mismo encuentro como resultado de la fusión de los equipos de la Kings League y la Queens League.