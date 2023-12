¿Tregua entre Shakira y Piqué? Así ha evolucionado su relación desde que se separaron

Un año y medio ha pasado desde que se confirmara la ruptura de Shakira y Gerard Piqué después de doce años de relación sentimental y con dos hijos en común; una separación tras la que la expareja ha protagonizado una temporada repleta de idas y venidas, tensión y fricciones, hasta ahora. O eso parece, pues el vínculo actual entre los orgullosos papás de Milan y Sasha habría experimentado una significativa mejora de un tiempo a esta parte, según ha revelado la periodista Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles, abandonando así las batallas legales y la actitud tirante que han mostrado en anteriores ocasiones. Según ha revelado, esta tregua habría comenzado hace unas semanas y la armonía es tal que incluso "hablan entre ellos", se comunican "sin necesidad de recurrir siempre a los abogados" y han pactado el reparto de las vacaciones navideñas de los menores.

Una tregua, la mejor de las noticias para culminar un agitado 2023

Además de este cambio positivo mutuo en la relación entre la intérprete y el exfutbolista, que parecen haber llegado a un entendimiento por el bien de sus niños, la copresentadora de Mamarazzis ha apuntado que Shakira, que el 2 de febrero soplará las velas de su 47º cumpleaños en una gran etapa vital, está disfrutando de su soltería y volcada de lleno en el bienestar de su familia. De este modo, niega de forma tajante las informaciones que han relacionado últimamente a la signataria de éxitos como El jefe, Acróstico, Waka waka, Hips don't lie o Te felicito con el productor musical Rafael Arcaute, a quien, según esta, únicamente le une una larga amistad desarrollada a raíz de la labor profesional de ambos. Todo apunta a que la paz ha vuelto a instalarse en sus vidas, la mejor de las noticias para poner el broche a un año marcado por los cambios, la hostilidad y la incertidumbre.

Si bien en lo profesional tanto Shakira como Piqué no han hecho más que encadenar éxitos este 2023, no han sido unos meses fáciles para ellos en el terreno personal, en concreto, en lo referido al nexo entre ellos. Desde que el 4 de junio de 2022 anunciaran su ruptura a través de un comunicado que llegaba tras semanas de intensos rumores de distanciamiento y de una supuesta infidelidad del líder de Kosmos, todo se precipitó. El mismo día que confirmaron la noticia El Periódico apuntó que podría existir una tercera persona en discordia, “una joven rubia de unos veinte años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos” y, veinticuatro horas más tarde, Shakira y Piqué se dejaron ver por separado en Hluboká nad Vltavou, una localidad de la República Checa a la que se desplazaron para apoyar a su hijo mayor, que disputaba allí un torneo de béisbol. Allí apenas se dirigieron la palabra y evitaron ser captados juntos.

Clara Chía, el nuevo amor del que Piqué presumió dos meses y medio después de la ruptura

A finales de junio, en pleno huracán mediático, Shakira puso tierra de por medio y viajó con sus niños a Cantabria, el destino elegido para las últimas vacaciones de verano que disfrutó con Piqué. Aquello ocurrió dos meses antes de que Piqué apareciera por primera vez en público con su nuevo amor, Clara Chía, en un concierto de Dani Martín en la Cerdanya, en Girona, una declaración de intenciones en toda regla, pues incluso se fundieron en un romántico beso. El que fuera una de las estrellas del Fútbol Club Barcelona había rehecho su vida, algo que ¡HOLA! mostró una semana más tarde, el 24 de agosto, publicando la instantánea más esperada de la pareja asistiendo al enlace de uno de los mejores amigos del empresario, Albert Pedret, que se dio el 'sí, quiero' con con Anna Tormo en la Costa Brava.

Los padres de Shakira reaparecen en Colombia para inaugurar una escultura en honor a su hija

Del acuerdo de separación de la expareja a las letras de Shakira

Ya concluida la etapa estival, el 19 de octubre, Shakira lanzó Monotonía de la mano de Ozuna, la primera canción en la que volcaba sus vivencias personales para hablar sin filtros de su desgarradora ruptura, un tema que precedió a su acuerdo de separación en los juzgados después de unas intensas negociaciones. En dicho pacto se acordó que la cantante podía trasladarse a Miami con sus hijos y otorgaba libertad al exdefensa para visitarles diez días al mes o viajar con ellos a España u otros lugares, además de los períodos vacacionales.

Tras aquel punto final de 2022, la intérprete arrancaba 2023 con fuerza: lanzando con Bizarrap Mussic Sessions #53 el 12 de enero, un single lleno de dardos hacia su expareja y Clara Chía que causó revuelo a nivel planetario. "Durante mi año 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo", admitió el exfutbolista el pasado noviembre en una entrevista que concedió al programa El món de la emisora de radio catalana RAC1: "Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto", confesó en la que fue su primera referencia a su separación, de la que aseguró que "de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad".

De los inicios a la ruptura: así ha contado Shakira su relación con Piqué a través de sus canciones

Gerard Piqué habla por primera vez sobre cómo afrontó su separación de Shakira

Otras discrepancias y polémicas que han protagonizado

El 25 de enero Piqué compartió su primera fotografía con Clara y poco más de dos meses después Shakira, que tenía vía libre para escoger la fecha exacta de partida hacia su nuevo destino, puso rumbo a tierras estadounidenses, un viaje que pospuso debido al delicado estado de salud de su padre. Entre desavenencias por la aplicación del convenio y la liquidación de su patrimonio común, la de Barranquilla inició una nueva vida en la que dio prioridad a "reconstruir el nido" poco a poco y en junio de 2023 concedió una entrevista a People en la que habló por primera vez de la traición de Piqué, un desengaño que vivió paralelamente al ingreso de su padre en la UCI: "Pensé que no sobreviviría a tanto", contó, al tiempo que habló de la música como su otro gran refugio más allá de sus seres queridos. "Me salvó la vida y me dio alas para volar", apuntó tras el lanzamiento de Te felicito, TQG y Acróstico y a las puertas de que Copa vacía, junto a Manuel Turizo, viera la luz.

Aunque el silencio del presidente de la Kings League hablaba por sí solo, otra sonada polémica salpicó a la expareja en un día muy señalado para el deportista: la boda de su hermano Marc, que se casó el 24 de junio con su novia de toda la vida, María Valls. Una cita muy esperada por toda la familia a la que Milan y Sasha no acudieron ante la negativa de la intérprete a dejar a sus pequeños unos días más con su padre, pues ese día le correspondían a ella y por aquel entonces entre ellos no reinaba precisamente la cordialidad. "Mi mayor sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia. Superar los problemas, los obstáculos... y envejecer al lado de alguien. Ya sé que eso no lo voy a tener", confesó la artista el pasado mes de septiembre a Billboard. Una aspiración que ya no podrá lograr, pero sí reconducir a una cordialidad que parece haber regresado a su vida, una nueva realidad en la que ha encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto ansiaba al otro lado del charco arropada por los suyos: “Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen”, subrayó en la gala de los Grammy Latinos en Sevilla, donde se alzó con el gramófono a Mejor Canción por su tema con Bizarrap.

El emotivo vídeo de Shakira dando las gracias a sus hijos y sus padres

De los flechazos a las duras despedidas: las letras escritas por Shakira para los amores de su vida