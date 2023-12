Los padres de Shakira reaparecen en Colombia para inaugurar una escultura en honor a su hija

La última vez que vimos a los padres de Shakira fue en junio de 2022 cuando William Mebarak abandonaba acompañado por su mujer la clínica Teknon de Barcelona tras sufrir una aparatosa caída. Después no volvimos a verlos, ni siquiera este pasado mes de abril cuando ambos pusieron rumbo a Miami para reunirse con su hija, quien había decidido poner fin a su etapa en Barcelona tras su ruptura con Piqué y empezar una nueva vida en Estados Unidos. Delicados de salud, los padres de Shakira decidieron reducir sus apariciones públicas al mínimo y tan solo se dejaron ver en un breve video que la artista compartió con sus seguidores el pasado mes de noviembre con motivo del día de Acción de Gracias.

Sin embargo, ahora, William Mebarak y Nidia Ripoll han salido de su refugio y lo han hecho por una buena causa, la inauguración en Barranquilla, Colombia, de una enorme estatua en honor de su hija, quien con tanto orgullo ha llevado sus raíces barranquilleras alrededor del mundo y quien se convirtió en la gran ausente de este bonito acto. Emocionados ante este nuevo homenaje, los padres de la artista no dudaron en posar ante la enorme escultura de 6,20 metros de altura colocada frente al Malecón del río Magdalena.

"Me hace muy feliz compartir esto con mis padres. Esto es demasiado para mi corazoncito", escribió Shakira en sus redes sociales junto a un carrusel de imágenes en las que no solo se mostraba su estatua sino también la orgullosa cara de sus padres posando junto a esta obra, cuyo peso ronda las seis toneladas y a cuyos pies se ha instalado una placa en la que no solo se ensalza la trayectoria de la cantante sino también su labor filantrópica. "Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad" puede leerse junto a la estatua.

Y es que, aunque profesionalmente este 2023 ha sido un año mágico para Shakira en el que ha logrado consagrarse como una de las mejores artistas latinas, en el terreno personal, la colombiana ha estado completamente volcada en el cuidado de sus dos hijos Milan, de 11 años y Sasha, de 9, y en el de sus padres, quienes durante los últimos meses han tenido que hacer frente a diferentes problemas de salud.

En junio, William Mebarak, de 92 años, fue sometido a una delicada operación en la que se le instalo una válvula en el cerebro con el propósito de frenar la hidrocefalia que padece y tan solo unos meses antes en marzo su madre, quien ayer mismo cumplía 74 años, sufrió una trombosis en una pierna, que la llevó a permanecer unos cuantos días ingresada y de la que parece que ya está bastante recuperada, aunque aún camina ayudada por una muleta.

Sin embargo, la inauguración de esta estatua en honor a su hija, que ha sido realizada en bronce por el artista plástico Yino Márquez, ha supuesto un chute de energía para ellos, que además de tener que lidiar con sus achaques de salud vivieron en primera persona como la vida de su hija se desmoronaba tras su ruptura y volvía a retomar el vuelo meses después como si del mismo ave fénix se tratara.