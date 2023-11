Las imágenes de Shakira respondiendo al juez tras llegar un acuerdo para evitar el proceso penal por presunto fraude fiscal

Shakira fue protagonista de uno de los grandes momentos de los Grammy Latinos 2023 y vivió una gran noche inolvidable en Sevilla, aclamada por su público. La colombiana se enfrentaba sin embargo en esta visita a España no solo a uno de los mejores momentos de su carrera (se hizo con tres galardones), sino a un delicado asunto: el juicio penal por presunto fraude fiscal de 14,5 millones a Hacienda por el que le pedían ocho años y dos meses de prisión así como una multa de 23,8 millones de euros. Las sesiones arrancaban hoy lunes 20 de noviembre en Barcelona en torno a las 10 de la mañana, pero esta ha sido la primera y la última vez que la colombiana irá a los juzgados por esta cuestión pues ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para evitar el proceso. Antes de que llegar la artista, lo han hecho sus abogados, con Pau Molins al frente del equipo. Ella ha llegado minutos después, sonriente y saludando a quienes se congregaban a las puertas del edificio, vestida con un traje de chaqueta rosa y gafas oscuras. Ha evitado responder a las preguntas de la prensa a la entrada, el mismo silencio que ha mantenido a la salida (apenas ha estado unos 15 minutos ante el juez).

A pesar de que la intérprete confiaba plenamente en su inocencia, ya se había comentado que podría negociar un acuerdo con la fiscalía para evitar el largo proceso. Y es precisamente lo que ha ocurrido. Con el fin de priorizar su estabilidad y la de sus hijos y para evitar el juicio largo y extenuante (así lo señala en un comunicado), la intérprete ha llegado a un acuerdo económico con la fiscalía. "Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir" apunta. Su abogado ha ratificado ante el juez el acuerdo, aunque no han transcendido los detalles del mismo.

Sigue adelante el caso por el ejercicio fiscal de 2011

Shakira se enfrentaba a la Hacienda Pública por la acusación de seis delitos referidos al impago de impuestos sobre la renta y el patrimonio de 2012 a 2014. El objetivo del procedimiento era determinar si Shakira pasó más de 183 días en España, lo que la convertiría en residente fiscal en nuestro país y, por tanto, estaría sujeta al pago de impuestos. Shakira explicó a este respecto que cuando comenzó la relación con Gerard Piqué estuvo más de 240 días fuera de nuestro país porque estaba de gira mundial. También argumentó que los siguientes años no paró de viajar por todo el mundo por trabajo y que no paró ni estando embarazada ni cuando su hijo Milan era un bebé. A pesar de este consenso, no han finalizado los problemas de la colombiana con la hacienda española pues, como se señala en el citado comunicado, Shakira continuará su lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal: “Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira".

La cita de Shakira con la justicia llegaba cuatro días después de disfrutar de una noche inolvidable que marcará para siempre su carrera. La artista colombiana fue una de las grandes protagonistas de los Grammy Latinos 2023, una gala celebrada en Sevilla en la que actuó dos veces y se llevó tres premios: el de mejor fusión/interpretación urbana por TQG (tema que comparte con Karol G), la canción del año y la mejor canción pop, ambos galardones por su Sessions, Vol. 53 junto a Bizarrap. Junto a la colombiana se sentaron sus hijos Milan y Sasha, que también aparecieron en un breve clip cantando el tema Acróstico con su madre y aplaudieron su triunfo desde el patio de butacas.

En unas declaraciones a la revista ¡HOLA!, que puedes leer en las páginas de la revista de esta semana, Shakira comenta que una de las lecciones que ha aprendido en estos últimos meses es que "pensó que era mucho más frágil de lo que es". "He entendido que el ser humano tiene una resiliencia enorme y que puede superar cualquier cosa. También he entendido que la amistad es más larga que el amor y que lo mejor que puedo trasladar a mis hijos es que tengan buenos amigos, que serán su soporte emocional en el futuro como han sido para mí los míos" comentó.