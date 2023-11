Shakira disfruta junto a sus hijos de una noche de éxitos en los Grammy Latinos 2023 Ha dedicado el premio al público español por acompañarla 'en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido'

Shakira (46) ha regresado a España, concretamente a Sevilla, para la gran cita con la música latina, en la que ha destacado como una de las grandes protagonistas. Los Grammy Latinos 2023 se han convertido en el epicentro de las miradas de los más melómanos, que tienen la oportunidad de vivir una noche inolvidable junto a sus ídolos. Con la artista colombiana han llegado sus compañeros de viaje inseparables y el motor que mueve su vida: sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de siete, ambos vestidos de blanco y visiblemente contentos de ver triunfar a su madre en una gala tan importante a nivel internacional.

-Grammy Latinos 2023: las estrellas desfilan por la alfombra roja en Sevilla

Shakira habla para ¡HOLA!: revelaciones sobre su nueva vida y el amor de sus hijos

La de Barranquilla, que llegó de las últimas a la alfombra roja, comenzó la noche con premio, el de mejor canción pop su Sessions, Vol. 53 con Bizarrap. Primero, claro, besó a sus hijos para luego subir al escenario con el argentino, a quien abrazó con fuerza antes de subir al escenario juntos, en medio de una gran ovación. El productor argentino le ha cedido todo el protagonismo en el discurso de agradecimiento, pero ha intervenido brevemente para decir lo importante que es para él que Shak, como la ha llamado cariñosamente, haya expresado sus sentimientos en este tema que ha marcado el 2023.

"Quiero compartir este Grammy con mis colegas, estos grandes talentos con los que he tenido el placer de trabajar y aprender. Quisiera también compartirlo con mi público latino en España, Colombia, Latinoamérica, Estados Undios… El público que me ha llevado a cumbres altísimas, esos lugares que soñé desde que era una niña y a quienes le debo todo. También quiero compartirlo con mi público español que ha estado acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo... Eso jamás se me olvidará" dijo emocionada.

-El momentazo de los Grammy Latinos con Maluma posando por primera vez con su novia embarazada

La repercusión de su ruptura con Gerard Piqué sigue en el punto de mira un año y medio después de hacerse pública, pese a que ha puesto tierra de por medio comenzando una nueva vida en Miami con sus hijos. Sus días en Barcelona quedarían lejos para ella si no fuera porque dentro de apenas tres, el lunes 20 de noviembre, tiene una cita en los juzgados de la Ciudad Condal para enfrentarse a un proceso por fraude a la Hacienda pública. Se le imputa a la intérprete un delito por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. El proceso, que incluirá decenas de testigos, se prolongará varias semanas en las que la gran incógnita es si veremos a la colombiana pues parece que el fiscal ha pedido que el interrogatorio a la cantante durante la instrucción de esta causa pueda hacerse por videoconferencia.

Lo que queda claro es que, por este motivo o porque su reciente repertorio, dedicado exclusivamente a reflejar su vida personal y sus mensajes contra su ex, ha causado furor en el mundo entero, todos los ojos están puestos en ella. La ganadora de 12 Latin Grammys no ha perdido la sonrisa ni la simpatía, algo que es habitual en sus apariciones públicas. Además de pasear su estilo por la alfombra roja y preparar sus discursos de agradecimiento por si le hicieran falta, la intérprete protagonizará una de las actuaciones estelares de la noche. Si ya cuando se anunció generó expectación por lo que supone ver la potencia de la colombiana en escena, con el tuit que compartió (y luego borró) la organización esta aumentó.

-Rosalía reaparece muy sugerente en los Grammy Latinos 2023 y coincide con su exnovio y su exsuegra

“No te pierdas a Shakira este jueves con una sorpresa que te llegará al corazón” señalaba el mensaje. Por supuesto las especulaciones se han multiplicado y todas apuntan a un detalle que sería muy tierno. Acróstico, uno de los últimos temas que lanzó la colombiana, cuenta con las voces de sus hijos Milan y Sasha por lo que muchos se preguntan si no serán los niños quienes acompañarán a su madre en el escenario sevillano. "Desde el día que nacieron, mis hijos han sido mi mayor inspiración. Pero ahora, además, son una fuente continua de ideas. Están llenos de opiniones y, además, las expre­san" contaba en declaraciones a ¡HOLA! (las puedes leer esta semana en el número que está a la venta en tu quiosco habitual). Habrá que tener un poco más de paciencia para averiguar si esa es la sorpresa que tiene reservada para sus seguidores. Sin duda sería inmejorable.