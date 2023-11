El momentazo de los Grammy Latinos con Maluma posando por primera vez con su novia embarazada

La llegada de Maluma a la alfombra roja de los Grammy Latinos 2023, desplegada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) , ha generado una gran expectación. Y no solo porque Juan Luis Londoño Arias, como se llama en realidad, es uno de los nominados en esta gran noche que tiene la música como protagonista, sino porque ha posado por primera vez al lado de Susana Gómez. Este paso al frente lo han dado en un momento mágico para su relación ya que hace un mes anunciaron el embarazo de la arquitecta colombiana.

"Estoy emocionado de volver a los Grammy Latinos. Se siente esa cosita en el estómago muy especial, y hoy más especial todavía porque es la primera vez que camino en la alfombra roja con alguien más. Nunca lo había hecho y hoy tuve la oportunidad de venir con mi mujer y mi bebé. Felices los tres", ha dicho, haciendo referencia a uno de sus temas más conocidos, Felices los 4. Además, con gran sentido del humor ha explicado que está teniendo antojos, ganas de vomitar...

Maluma y Susana van a dar el paso más importante al formar una familia y no pueden sentirse más plenos y emocionados en esta dulce espera. Será en primavera cuando vean la carita de su pequeña, pero el cantante siente que su vida ya ha cambiado para siempre y que la niña es su absoluta prioridad. "Es mi vida completa. No hago otra cosa que no sea pensar en París, mi bebé. Me siento afortunado de dedicarle toda mi vida y todas mis cosas", ha contado, añadiendo que cada una de las canciones que hagan serán para su hija.

El artista ha conseguido dos nominaciones por La fórmula, canción de salsa que comparte con Marc Anthony, pero independientemente del resultado esta 24ª edición de los Grammy Latinos ocupa un lugar privilegiado en su corazón. En su primer posado siendo una familia de tres se ha mostrado muy pendiente de su pareja, colocándole el vestido para que luciera perfecta en este debut, y también de su bebé. De hecho, en medio de su posado ha hecho una pausa para besar la barriguita y ha acercado su cara para escuchar los movimientos de la pequeña en su 'debut' ante los flashes.

Susana, que está embarazada de 21 semanas y por tanto acaba de atravesar el ecuador del embarazo, estaba impresionante con un vestido de color morado con hombros al aire y capa. A pesar de ser un look vaporoso, se le notaban a la perfección las curvas premamá. Además, no ha dejado de tocarse la barriguita en esos gestos instintivos tan propios de las mujeres que van a tener un bebé. El intérprete de temas tan conocidos como Coco loco, Hawái, Mala mía y La fórmula ha apostado por un esmoquin con brillos en las solapas y ha conectado su look con el de su pareja mediante un detalle: unos guantes púrpura.

"Estoy muy emocionado por esta noche, la adrenalina a tope. Esta noche va a quedar para la historia", ha asegurado el artista, que en 2011 alcanzó la popularidad en su Colombia natal y dos años después su nombre ya batía récords en el panorama internacional. En poco más de una década se ha convertido en un referente del género urbano latino y destaca por haber vendido más de 18 millones de discos. Más allá de las meteóricas cifras , ha dejado claro que el mayor triunfo de su carrera es tener tanto apoyo incondicional. "El premio más importante es que ustedes, mis fans, me sigan queriendo y apoyándome en mi carrera", ha resaltado.

Sus otros planes por Sevilla

Antes de dar el salto a la música, Maluma se dedicaba al fútbol, que sigue siendo una de sus grandes aficiones. A lo largo de esta semana que ha pasado en la capital hispalense ha tenido como anfitrión a Sergio Ramos, con el que ha visitado los entrenamientos del Sevilla F.C e incluso se ha animado a jugar con el equipo. "Hemos disfrutado mucho", ha dicho el jugador, también presente en esta gala de premios presentada por Paz Vega, Sebastián Yatra, Danna Paola y Roselyn Sánchez.