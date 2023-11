Valeria Castro, nominada por primera vez a los Gramy Latinos, nos cuenta cómo se ha preparado para su debut

"Estaba comiendo con mi manager y el de Vetusta Morla (esa mañana habíamos grabado juntos un tema en acústico) y sabía que a las tres comenzaban las nominaciones. Siempre me gustado verlas por saber qué compañeros y compañeras tienen esa suerte. Y de repente cuando oí "La raíz de Valeria Castro", que además fue el primer nombre que dieron de la categoría, no pude hacer nada más que empezar a llorar, me quedé en shock, porque, claro, no era nada que yo imaginase. Soñarlo lo he soñado desde pequeñita, pero, vamos, de ahí a que una se vea en esa lectura de nominados de los Latin Grammy, la verdad que fue súper especial". La misma voz dulce que entona "pasó lo que tenía que pasar" (un verso de esa canción que ahora resulta casi premonitorio) nos cuenta, desde la otra línea del teléfono, cómo recibió la noticia de que La raíz estaba nominada a Mejor canción de cantautor en los Grammy Latinos 2023, cuya gala se celebra por primera vez en España.

Pocas horas antes de viajar hasta Sevilla, donde tiene lugar la entrega de estos premios, Valeria Castro nos explica cómo ha vivido estos últimos meses repletos de conciertos, colaboraciones y eventos promocionales de su primer álbum, Con cariño y con cuidado, que veía la luz el pasado marzo. Un huracán de trabajo que ha culminado con la noticia que, en septiembre, esperábamos todos sus fans: su primera nominación a los Grammy Latinos, un nombramiento que ha puesto el nombre de esta palmera de 24 años en el panorama musical internacional. Con los nervios obvios que el debut en esta alfombra roja deben implicar, Valeria nos habla de música, fuerza femenina y belleza natural.

Empecemos por el principio de esta historia: cantas y tocas el piano desde los cuatro años y dices que supiste que querías dedicarte a la música desde niña. Sin embargo, has estudiado la carrera de Biotecnología. ¿Por qué?

Sí... Bueno, no la he terminado, me queda muy poquito, pero está en stand by porque, ahora, mi carrera musical prima ante todo. El primer recuerdo que tengo de decir "me gustaría dedicarme como oficio a la música" es de cuando tenía diez años. Veía los programas de televisión donde tocaban y pensaba, "a mí me gustaría también poder dedicarme a esto". A los 15 años ya empecé con redes sociales, buscando cómo podría intentarlo. Siempre he tenido un plan B [la Biotecnología], pero siempre he estado muy focalizada en el A, la música, porque es lo que siempre me ha apasionado y siempre he querido hacer.

¿Cuál crees que ha sido el punto de inflexión de tu carrera?

La gente de fuera piensa que hay como puntos de inflexión, pero yo que estoy aquí dentro, al final me veo trabajando duramente día tras día. Para mí ha sido como un trabajo de picar mucha piedrita y ha sido todo como muy progresivo. Aunque sí que es verdad que para mí, personalmente, uno de los puntos de inflexión sería cuando he sacado mi música propia. Ahora que saqué este disco o antes con canciones, por ejemplo, como Guerrera. Son puntos en los que he visto una respuesta.

Mencionas Guerrera, un tema que siempre has dicho que te es muy especial, ¿por qué?

Porque es uno de los primeros que compuse y que dediqué a las mujeres en mi vida. Yo vengo de una familia, por parte de madre, en la que prácticamente todos son mujeres: mis tías, mi abuela, mis hermanas... Siempre han sido mis referentes, como pueden ser tus amigas, y han hecho que mi forma de ver el mundo, con mis miedos e inseguridades, se transformará en un "si ellas pueden afrontar el mundo, yo también puedo hacerlo". Las dos más importantes son mi madre y mi abuela, y con esta canción fue la primera vez que decidí como honrarlas, intentar plasmar poéticamente cómo yo las miro, como las aprecio y me dan la fuerza también para hacer esto. Me sigue reconectando con lo importante y cantar esta canción en todos los conciertos y ver como la gente también busca a su propia guerrera o a sus guerreras alrededor, es una cosa de la que me siento súper agradecida.

La canción es preciosa, y también su historia, pero en realidad ha sido La raíz la que te ha valido la nominación a los Grammy Latinos. Compartes categoría, Mejor canción de cantautor, con artistazas como Silvana Estrada, con quien también has tocado, con Natalia Lafourcade, una de tus referentes... ¿Qué supone esto para ti?

Aunque sean unos premios, a mí no me gusta verlo como algo competitivo. Ver las cinco nominaciones de la categoría y sobre todo estar junto a esas dos mujeres que tanto han inspirado mi música (incluso La raíz), me hace sentirme súper honrada y agradecida. Estar en Sevilla con ellas, que son casi amigas, sobre todo Silvana, es muy bonito. Para mí de verdad que es un sueño no solo estar nominada, sino estarlo junto a ellas.

Entonces, si no ganara tu canción, ¿cuál te gustaría que lo hiciera...?

Madre mía, pues... Ojalá ganara yo, ¿no? (se ríe) Si no, me gustaría un ex aequo entre Natalia y Silvana. También hay canciones maravillosas en la categoría como las de Santiago Cruz o de Juan Carlos Pérez Soto, pero sí es verdad que, en una categoría que además escrituran como Mejor canción de cantautor cuando la mayoría son cantautoras, sería bonito que lo gane una mujer para que se hable de las cantautoras, que a veces se nos olvidan un poco.

Además de Silvana Estrada y Natalia Lafourcade, ¿con quién te hace especial ilusión encontrarte en los Grammy Latinos?

Con muchísima gente... pero encontrarse con Rosalía creo que a cualquiera le haría ilusión, ¿no? También a Laura Pausini, a la que este año le dan un premio. Es una artista que siempre ha estado presente en mi vida porque tengo una hermana que se llama Laura y su nombre se lo pusieron por Laura Pausini. Pensar que de repente estoy en unos premios donde se la premia a ella, es como, madre mía, aquí se cierra el círculo completamente. Y bueno, a todos los compañeros y compañeras que vienen, por ejemplo, Alejandro Sanz o Jorge Drexler... Estar allí es una ilusión, estoy soñando en llegar.

¿Estás nerviosa?

La verdad que bastante.

¿Y cómo te has preparado? ¿Cómo ha sido por ejemplo la elección del look?

El diseñador de mi vestido es Juan Carlos Pajares, JC Pajares, que ha creado un vestido para la ocasión, para estos primeros Latin Grammy. Es un vestido blanco de corte americana, pero en vestido. Es precioso, la verdad. Y llevo zapatos de Louboutin y joyas de la colección Juste un Clou de Cartier, y el estilismo es de Ona Goeree Barceló. El maquillaje y la peluquería son de Paula Soroa, a quien conocí cuando me maquilló en el concierto de Las noches del Botánico y en cuanto supe la nominación, le pregunté si quería acompañarme.

Siempre te vemos con una belleza muy natural que encaja a la perfección con tu música y tu universo...

Qué bueno que me digas eso. Me encanta el maquillaje porque me parece otro arte más, pero me gusta buscar lo natural y que se vea lo natural de una, no esconderse. Siempre intento transmitírselo a la gente con la que trabajo para poder transmitírselo después al público. Que se vea la naturaleza de una chica, una niña, de 24 años que es lo que soy al final. Pero siempre con ese toquito que dan el arte del maquillaje y la peluquería.

Es una pasada que con solo 24 años estés nominada a este premio. ¿Qué crees que va a cambiar en tu carrera o qué sientes que ha cambiado ya esta nominación?

La verdad que no lo sé. No me gusta pensar así en el futuro... Pero es verdad que, ya hablando de pasado, del mes pasado, algo que me ha hecho mucha ilusión de esta nominación, es cómo se ha vivido en mi isla (La Palma, Canarias). Desde el primer momento se ha visto como una nominación colectiva y yo lo intento transmitir así: que sirva como referente de una niña que vino de un sitio muy pequeño, de una isla muy pequeña, y que se puede lograr. Que pueda ser referente de alguien por haber llegado aquí, para mí ya es algo súper bonito que me va a marcar en toda la carrera. No quiero decir que sea un camino de rosas, pero no da igual el sitio en el que nazcas: la vida también puede ser bonita para los que venimos de sitios pequeños.

Bueno, y de los Grammy Latinos te vas casi directa a girar por Latinoamérica. ¿Cómo estas viviendo estos días previos a cruzar el Atlántico?

Efectivamente, la gala es el jueves y me voy el viernes a primera hora, primero a Madrid y luego a Buenos Aires, donde toco el sábado. Y he intentado estar tranquila y guardar fuerzas estos días de antes porque va a ser una semana muy intensa (en solo ocho días recorrerá Argentina, Chile, Perú y Colombia para, después, dar tres conciertos en México).

¿Tienes algún otro lanzamiento en el horizonte? ¿Alguna colaboración especial quizá con artistas latinoamericanos, ahora que vas para allá?

Pues sí que hay alguna colaboración en el horizonte, de hecho, van a lanzarse antes de que acabe el año, pero la verdad que no son con artistas latinoamericanos (se ríe). Pronto tendréis más noticias.

Hablabas antes del tema que has lanzado junto a Vetusta Morla para la película El amor de Andrea, de Manuel Martín Cuenca. ¿Te gustaría trabajar en el cine?

La verdad que mucho, es algo muy bonito. Conectar el arte de la música con el arte del cine. ¡Pero como actriz no! Me encantaría como compositora y cantante. Poner esa guinda del pastel con una canción original o, quién sabe, en un futuro, cuando me sienta más preparada, con una banda sonora.

¿Te imaginas que te nominan a los próximos Goya por ese tema?

Madre mía, madre mía. Ya sería como cerrar el mejor año de mi vida (se ríe). Con la nominación de Latin Grammy yo me siento más que satisfecha, pero, bueno, ojalá haya esa suerte, ¿no? Por soñar que no quede.

Un vestido hecho a medida para los Grammy Latinos 2023

El diseño que ha lucido Valeria en este debut en la alfombra roja de Grammy Latinos lo firma el modisto guadalajareño Juan Carlos Pajares, creador de la conocida firma JC Pajares. Artista y diseñador se conocen desde hace tiempo (Valeria cantó en su último desfile), con lo que es natural que confiara en él para este gran momento. Además, según nos cuenta la estilista Ona Goeree Barceló, responsable del look, "a Valeria le hacía ilusión trabajar con un diseñador español, ya que también valora mucho la confección artesanal". El vestido, confeccionado en satén de seda con bralette bordado a mano, es una reinterpretación de uno look de la colección ANNUAL 22.23, una propuesta que parte de una "americana convertida en vestido largo abertura delantera en falda y un con un gran cut-out en el pecho", detallan desde la marca.

Ona explica a ¡HOLA! que "se trata de un diseño con el que queríamos que se sintiera representada por su elegancia. También queríamos transmitir juventud, por eso apostamos por que fuera un poco atrevida, con esos pequeños toques de espectáculo. En cuanto a los tonos blancos del vestido, representan su pureza, carisma y bondad que están tan presentes en ella". Y también en su música, la misma que le ha valido esta merecidísima nominación.