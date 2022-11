Quién es Valeria Castro, la 'voz que abriga' y acompaña a Sara Carbonero

Si hay algo que ha animado a Sara Carbonero en las últimas horas tras la intervención quirúrgica a la que ha sido sometida este lunes. según ha informado Lecturas, es el calor y el apoyo de su gente. La periodista ha encontrado tanto en su familia como en sus amigas más cercanas el mejor de los refugios en este duro momento, pero también en la música, una de sus grandes pasiones. Hace tan solo unas horas compartía con sus seguidores la canción que estaba escuchando : el nuevo tema de su amiga Valeria Castro, una artista canaria que también ha conquistado a muchas otras 'celebrities'.

Valeria Castro es una joven de solo 23 años natural de La Palma que comenzó a tocar el piano a los siete con un teclado en la alfombra del salón de su casa y que terminó por encontrar en las redes sociales la plataforma perfecta para darse a conocer, aunque admite tener una relación de amor-odio con estas. La dulzura de su voz llamó la atención de populares artistas como Beatriz Luengo, Kiki Morente, Tanxugueiras o Conchita, que ya quedaron prendados por su primer disco, 'Chiquita', y siguen de cerca sus pasos a través de su perfil. La canción que escuchaba Sara se llama 'Poquito', un single cuyo estribillo reza: "Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que esta flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito".

Sara Carbonero 'descubrió' su talento a inicios de 2022 en el estudio de Radio MARCA, donde tuvo la oportunidad de entrevistarla para su programa 'Que siga el baile'. Fue ahí donde Valeria explicó que los asuntos sociales y las personas que forman parte de su vida son los dos grandes protagonistas de sus letras. "La mayor alegría que tengo es ver cómo me escriben mujeres que se sienten identificadas y que es una canción abrigo para ellas", puntualizó durante el coloquio que mantuvo con la presentadora de 38 años, en el que también hizo referencia a sus estudios de Biotecnología, una carrera que cursa de forma paralela a su trayectoria artística.

Desde que la escuchó por primera vez, Sara quedó fascinada con su voz de terciopelo, que definió como "una voz que te abriga como hacía tiempo que nada lo hacía". Quizá por ello, no extraña que haya escogido su nuevo lanzamiento para convertirlo en la banda sonora que alivie esta complicada situación que le ha tocado vivir.

