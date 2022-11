La intensa agenda Sara Carbonero antes de su ingreso y su compromiso anulado

Sara Carbonero ha vuelto a enfrentarse a un contratiempo en su salud que le ha obligado a hacer un paréntesis en sus compromisos y proyectos. La periodista ha sido operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra (Madrid), según adelantó la revista Lecturas, después de que en una revisión los médicos considerasen que debía ingresar para ser intervenida. Hasta ese momento, su agenda se encontraba a pleno redimiento, pero debido a este bache ha tenido que cancelar uno de los actos de su firma de ropa que tenía programados para el pasado martes.

Sus últimos compromisos

Hasta el momento de su ingreso, todo ha transcurrido con aparente normalidad en su vida laboral y personal. El jueves y viernes de la semana pasada estuvo trabajando en dos sesiones de fotos (una comercial y otra editorial), y nada hacía pensar que tuviera que volver al hospital. De hecho, Iker Casillas, que se encuentra en Qatar como comentarista de los partidos del Mundial, tal vez no habría viajado hasta allí y se habría quedado al cuidado de los dos hijos que tienen en común, Martín, de ocho años, y Lucas, de seis, tal y como ha ocurrido en anteriores intervenciones.

Sin embargo, la pareja ha optado por continuar con sus planes y los niños se han quedado al cuidado de su tía Irene, hermana de la periodista. El pasado fin de semana precisamente la comunicadora compartió unas imágenes en las que se les veía a los hijos de Sara e Iker jugando con su primito de apenas nueves meses.

Durante su estancia en el centro sanitario ha estado acompañada de su madre, Goyi Arévalo, de su hermana Irene y su íntima amiga Isabel Jiménez, quién llegaba al hospital con una gran centro de flores de pascua rosas y no la han dejado ni un momento a solas. De momento el hospital ni su entorno se ha pronunciado acerca de la intervención, pero Sara Carbonero ha compartido con sus seguidores una canción con un gran sgnificado para ella. Se llama Poquito y es el nuevo singles de su amiga Valeria Castro, que dices así: "Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito".

Hace poco más de año y medio Sara Carbonero se enfrentaba a otro percance de salud. Entonces la operación resultó un éxito y los médicos se mostraron contentos con los resultados. Previamente en mayo de 2019, Sara sufrió cáncer de ovario, del que se recuperó tras una operación y recibir tratamiento. "Hay que normalizar las cosas, pasan a mucha más gente de lo que pensamos, pero pensamos que a ti no te toca", señaló al hablar por primera vez de su enfermedad . "Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos", señalaba con sinceridad después de haber aprendido a vivir "con mayúsculas" después de varios mazazos entre sus seres queridos: el infarto de miocardio de Iker, la muerte de su abuelo, el cáncer y la pandemia.