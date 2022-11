Sara Carbonero recibe la visita de su madre y su hermana en el hospital

Sara Carbonero está atravesando un delicado momento de salud. En las últimas horas se ha sabido que la periodista ha tenido que ser operada de urgencia y se encuentra recuperándose en la Clínica Universidad de Navarra (Madrid). Hasta allí se han acercado a primera hora de la mañana su madre, Goyi Arévalo, y su hermana Irene, que han llegado al centro hospitalario en su propio coche tal y como puede verse en estas imágenes.

Según informa la revista Lecturas, este lunes Sara fue sometida a una intervención quirúrgica tras una revisión médica, pero por el momento no han trascendido más detalles. Lo que sí sabemos es que, una vez más, su familia se ha convertido en su mayor apoyo y no se han separado de ella ni un solo instante.

En una ocasión, la comunicadora confesó que tiene "la mejor familia y los mejores amigos del mundo" y entre ellos también se encuentra Isabel Jiménez, que además de ser su amiga íntima también es su socia y su 'comadre'.

Un mensaje muy significativo

En estos momentos tan delicados, lo que ha hecho la periodista es utilizar sus redes sociales para compartir una canción que tiene un significado especial. Se trata de Poquito, el nuevo single de su gran amiga Valeria Castro, que en su estribillo canta: "Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que está flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito".

