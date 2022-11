La canción que Sara Carbonero escucha tras su ingreso: ‘Yo me conformo con poquito, que tanto no necesito’ Se trata del nuevo tema de la cantante canaria Valeria Castro, que es una de sus mejores amigas

Sara Carbonero ha sido operada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra (Madrid), según informa Lecturas. La revista asegura que la periodista fue sometida a una intervención quirúrgica este lunes tras una revisión médica. Por el momento ni el hospital ni su entorno se han pronunciado al respecto. A pesar de este contratiempo, la comunicadora, de 38 años, continúa activa en sus redes sociales y hace tan solo unas horas compartía una canción muy especial para ella: el nuevo single de su gran amiga Valeria Castro. Se trata de una maravillosa canción titulada Poquito que dice así en su estribillo: "Yo me conformo con poquito, poquito, poquito, que tanto no necesito, poquito, que está flor siempre sintió algo bonito, pero yo también me marchito un poquito".

- Sara Carbonero muestra la cicatriz que recorre su abdomen: 'Me miro al espejo y me gusta lo que veo'

VER GALERÍA

Sara ha añadido este tema a su lista de reproducción, demostrando una vez más lo importante que es para ella la música y, sobre todo, la amistad. La periodista admira profundamente a Valeria Castro. "Es una artista muy joven, con una trayectoria impecable, como la copa de un pino. Sus canciones están llenas de calor, de ideas, de sentimiento... envueltas en una voz maravillosa y fresca. Única, diría yo", dijo al entrevistarla por primera vez en Radio Marca. También confesó que se sentía muy identificada con su himno Guerra, "dedicado a las mujeres de tu vida, pero que a la vez ya es un poco de todas las que nos hemos enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado".

VER GALERÍA

Pero su relación va más allá. Mantienen una estrecha relación y Sara se deshace en halagos hacia ella. "Auténtica, pura, humilde, generosa, natural, comprometida y con una personalidad que te cautiva desde el primer momento". Además, intenta no perderse sus conciertos y han llegado a trabajar juntas en el videoclip A poco, de la banda Tu Otra Bonita.

VER GALERÍA

La salud de Sara Carbonero

La periodista ha aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día y hace tan solo unas semanas confesó en La Razón que se encontraba en una etapa de "mucha calma" y que estaba "viviendo mucho el presente". Además, dijo que había decidido pensar en ella, en su cuidado personal, practicando "mucho deporte y meditación".

Sara se enfrenta a un nuevo ingreso hospitalario tras haber superado varios problemas de salud. El 19 de octubre de 2018, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, reveló que había sido operada de un bulto en el pecho. "Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión", contó en aquel momento a todos sus seguidores. "Una operación y más o menos 10 días después pude respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno. No todas las mujeres tienen la misma suerte y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama", añadió.

VER GALERÍA

En mayo de 2019 se enfrentó a un cáncer de ovario del que se recuperó tras una operación y un posterior tratamiento de quimioterapia. "Hay que normalizar las cosas, pasan a mucha más gente de lo que pensamos, pero pensamos que a ti no te toca. Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos", dijo al hablar por primera vez de su enfermedad.

En febrero de 2021, justo días después de cumplir 37 años, tuvo que ser operada en la Clínica Universitaria de Navarra, Madrid, por un nuevo contratiempo de salud. En ese momento se dijo que había tenido una recaída, pero su amiga Isabel Jiménez lo desmintió. A principios de 2022, después de todas estas vivencias, Sara mostró la gran cicatriz que recorre su abdomen y aseguró que se sentía muy agradecida. "Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz", declaró.

Loading the player...

Las imágenes del plan familiar de Sara Carbonero antes de su ingreso