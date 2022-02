Sara Carbonero muestra la cicatriz que recorre su abdomen: 'Me miro al espejo y me gusta lo que veo' La periodista asegura que el último año ha estado 'lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje, pero, sobre todo, de aceptación y agradecimiento'

Sara Carbonero ha vuelto a emocionar a todos sus seguidores. Con motivo de su 38 cumpleaños, la periodista ha hecho balance de todo lo vivido y ha dado las gracias a la vida "por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles". Tras un año "lleno de cambios, crecimiento y aprendizaja, pero, sobre todo, de aceptación y agradecimiento", se siente "muy afortunada y feliz" y muestra con orgullo la cicatriz que recorre su abdomen.

La imagen, tal y como ha explicado Sara, fue tomada de manera espontánea por el fotógrafo Álex Varo mientras preparaban la nueva campaña de Slow Love. "Captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino", ha escrito. "El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida", ha añadido.

La periodista también ha compartido la reflexión de "un buen amigo" sobre las 'marcas' que el paso del tiempo deja en nuestra piel. "Me recordaba que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices". Y ha dado las gracias a todas las personas que han estado con ella en este último año. "Gracias de corazón a toda la gente que me acompaña en el camino, gente que tiene el cielo ganado conmigo. Sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien". "Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz", ha dicho.

Sara llega a los 38 en una gran momento personal y profesional, pero, sobre todo, alcanza esta edad saboreando cada instante de la vida. "Me encanta cumplir años, cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste".

Los problemas de salud que ha superado Sara Carbonero

La periodista ha aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día tras superar varios problemas de salud. El 19 de octubre de 2018, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, Sara reveló que había sido operada de un bulto en el pecho. "Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión", dijo a todos sus seguidores. "Una operación y más o menos 10 días después pude respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno. No todas las mujeres tienen la misma suerte y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama".

En mayo de 2019 se enfrentó a un cáncer de ovario del que se recuperó tras una operación y un posterior tratamiento de quimioterapia. "Hay que normalizar las cosas, pasan a mucha más gente de lo que pensamos, pero pensamos que a ti no te toca", dijo al hablar por primera vez de su enfermedad. "Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos", añadió. Hace justo un año Sara se sometió a una nueva intervención por un contratiempo en la Clínica Universidad de Navarra, de Madrid. En aquel momento se dijo que había tenido una recaída, pero su amiga Isabel Jiménez lo desmintió. "Como no ha habido racaída, ella está igual", declaró la presentadora de Informativos Telecinco.

