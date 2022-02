Iker Casillas, el primero en felicitar a Sara Carbonero por su cumpleaños

Sara Carbonero está de celebración. Este jueves cumple 38 años y ya ha comenzado a recibir las primeras felicitaciones. La más especial, sin duda, ha sido la de su exmarido, Iker Casillas. El que fuera portero del Real Madrid ha compartido una foto de la periodista y el siguiente mensaje: "¡Por otros sueños por realizar! ¡Por otros sueños cumplidos! ¡Disfruta aunque alguna tempestad intenta restarnos camino! ¡A toda máquina! ¡Felicidades, mujer! ¡A por otro año para olvidar los anteriores!". A pesar de su ruptura matrimonial, Iker y Sara siguen manteniendo una excelente relación por el bien de sus dos hijos, Martín, de ocho años, y Lucas, de cinco. Un ejemplo que los seguidores de ambos aplauden en las redes sociales, a juzgar por los miles de likes y comentarios que tiene la publicación.

A diferencia de otros años, las palabras de Casillas no están acompañadas de una foto familiar. El embajador del Real Madrid ha preferido felicitar a Sara con una imagen de un photocall en la que aparece bellísima con un traje de chaqueta blanco. El año pasado, en cambio, cuando los rumores de ruptura sonaban con fuerza, Iker compartió una imagen muy significativa, no solo porque la periodista aparecía de lo más feliz con el mar de fondo, sino porque mostraba su alianza de casada. También recordaba con esta instantánea un momento de calma en sus vidas, sus vacaciones en Cerdeña junto a sus dos hijos, en junio de 2018. La felicidad de entonces no hacía presagiar que meses después ambos se enfrentarían a graves problemas de salud, Casillas a un infarto y Sara a un cáncer de ovario. Afortunadamente ya están recuperados y ahora afrontan con ilusión esta nueva etapa en la que han tomado diferentes caminos, pero mantienen un objetivo común, "seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho", tal y como dijeron en el comunicado de su separación.

Iker y Sara anunciaron su separación el 12 de marzo de 2021 y desde entonces se han dejado ver juntos en diversas ocasiones. El pasado mes de mayo celebraron en familia el 40 cumpleaños de Iker y en julio coincidieron en la boda de unos amigos, como se pudo ver en las imágenes publicadas en la revista ¡HOLA!. A finales de septiembre fueron fotografiados de nuevo en una cafetería, donde quedaron para desayunar y charlar de sus cosas. Según explicó la periodista, la relación entre ellos era muy cordial. "Está todo normal, todo natural, la relación que tiene que haber así que todo estupendo", declaró. Además, contó que los niños "están fenomenal, muy contentos" porque "todo está muy tranquilo y muy bien".

Sara se ha despertado esta mañana con la felicitación de su ex y con el cariño de sus hijos, que le han regalado una divertida taza que decía: "Mamá, qué suerte tenerte más no puedo quererte". También ha sido muy emotiva la publicación de su hermana, Irene Carbonero, que iba acompañada de la canción Cómo te quiero, de Rosario Flores. A lo largo del día, la cumpleañera seguirá recibiendo el amor de los suyos y quién sabe si Kiki Morente, con quien mantiene una amistad muy especial desde el pasado verano, comparte su felicitación públicamente.

Sara Carbonero está viviendo una etapa muy feliz después de unos años muy complicados. La periodista está volcada en su familia, en el trabajo y sabe disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Hace unos días, por ejemplo, fue al concierto de Bryan Adams, en Madrid, y celebró poder disfrutar de su música de principio a fin, algo que no pudo hacer la última vez que vio al artista en directo, en diciembre de 2019, ya que se encontraba en plena recuperación del cáncer y estaba muy cansada. "Di muchas gracias por algo tan sencillo como ser capaz de estar de pie disfrutando de un buen concierto completo. Fue mágico. Fue terapéutico. Fue vida. Fue uno de esos pequeños grandes instantes de felicidad", dijo emocionada.

