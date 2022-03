¡All for love! La mágica noche de concierto de Sara Carbonero y sus amigas

Ha llegado la época de las comidas y cenas navideñas con compañeros, con familiares y amigos para brindar por todo lo bueno que ha dejado el 2019 y pedir la misma felicidad para los próximos meses. Y aunque también está siguiendo estas tradicionales citas, Sara Carbonero ha organizado un plan diferente con algunas de las personas que forman parte de su día a día en Oporto. Así, la presentadora ha hecho una escapada exprés a la ciudad portuguesa de Braga, donde ha revivido de alguna manera su adolescencia gracias a las canciones de Bryan Adams, en cuyo concierto se lo pasaba en grande la noche de este sábado.

Junto a Ana Carolina Teixeira y Filipa Cardoso, dos de las personas con las que suele compartir tiempo en su vida en Portugal, Sara vibraba durante este puente al ritmo de algunas de las canciones más emblemáticas del cantante canadiense como All for love, Here I Am o Have You Ever Really Loved a Woman, temas que la mujer de Iker Casillas tarareó y bailó emocionada desde la pista, en la que varias veces sacó su móvil para grabar vídeos de la actuación y así recordar más adelante la magia vivida en el Altice Forum Braga, donde lució un look muy rockero compuesto por falda midi plisada, botines cowboy y cazadora de cuero negra.

Este fin de semana, Sara también ha aprovechado para pasar tiempo en familia y adornar con sus hijos la casa para las próximas fiestas de Pascua. Además, la familia Casillas Carbonero se ha reencontrado con un viejo amigo que suele visitarlos en estas fechas, Tommy. Se trata de un pequeño duende que tiene como misión informar cada día a Papá Noel sobre el comportamiento de Martín y Lucas. Para ello, esta criatura del bosque se esconde en los lugares más recónditos a observarlos y cada noche se cambia de lugar. Se trata de una tradición norteamericana que siguen también otros rostros conocidos como David Beckham o Elena Tablada, entre otros.

Sara e Iker están a punto de decir adiós a un año que no ha sido fácil para ellos. Cabe recordar que en primavera Carbonero se sometía a una intervención por un tumor en el ovario del que está ya bastante recuperada. Tal y como pudo confirmar ¡HOLA!, la periodista ha terminado con éxito el tratamiento de quimioterapia al que se sometió de manera preventiva. "Todo ha ido bien", deslizaba su entorno, apuntando también que ahora la periodista se realizará revisiones médicas periódicas para comprobar que todo evoluciona favorablemente. "Su pronóstico es bueno desde el principio", aclaraban a la revista.

El 1 de mayo el guardameta mostoleño sufría un infarto del que evoluciona favorablemente. Eso sí, esta dolencia le ha obligado a alejarse de los terrenos de juego y aún no sabe si volverá a competir a nivel profesional o no. "Esto es un proceso rápido en lo físico, pero lento en la toma de decisiones. De aquí a marzo el doctor verá cómo es la evolución y si hay algún riesgo el primero que no lo tomará seré yo. Si se pueden dar bien las cosas decidiremos en una mesa. Ahora lo que hay que hacer es recuperarse y ver el camino que coge mi cuerpo", aseguraba.

