Sara Carbonero recuerda la angustia que vivió cuando Iker Casillas sufrió el infarto

Ha pasado más de un año, pero los recuerdos de una situación tan difícil siguen vivos en la memoria. Sara Carbonero no podía faltar en el documental Colgar las alas, de Movistar +, que se adentra en la faceta más personal de Iker Casillas, recorriendo los últimos meses que la familia pasó en Oporto y cómo fue su vuelta a Madrid. Una historia que arranca uno de los peores momentos en la vida de la pareja: el infarto que el portero sufrió el 1 de mayo de 2019. Volviendo a rememorar aquellos instantes, la periodista recuerda que fue una situación de mucha angustia, pues ella no estaba en aquellos momentos en Portugal y no recibía información sobre cómo estaba el deportista.

Mientras esperaba en Madrid el avión que la llevaría a casa, se enteró de lo ocurrido, pero no logró contactar con nadie del equipo hasta que Iker salió del quirófano -le sometieron a un cateterismo-. “Le cogí la mano, fue una cosa muy instintiva, tocar, yo quería tocarle, quería saber... una cosa era verlo y otra... le cogí la mano y ya no me separé de él hasta que me echaron del hospital” asegura con una visible emoción en la voz. También se quedó grabado en su memoria el ambiente de cierta "preocupación y mucho sufrimiento" que había en la sala, algo que “le partía el alma”. Juntos afrontaron el proceso de recuperación que fue largo y difícil, pues el portero asegura que tenía miedo -Sara afrontó poco después su tratamiento contra el cáncer que ha superado-.

Una historia que continúa

A lo largo de varios capítulos, el que fue portero de la selección española aparece jugando con sus hijos Martín y Lucas y visitando sus raíces. Recorre el pueblo de Navalacruz, donde todos le conocen, y recuerda cómo fueron sus primeros años en Madrid, donde comenzó una trayectoria que le llevó a lo más alto en el mundo del deporte. “La serie representa mi verdadera historia" aseguró en la presentación de estos capítulos, que verán la luz a partir del 27 de noviembre. Una historia que continúa ahora fuera del terreno de juego aunque, como avanza, no desligado del todo de un trabajo que le dio tantas alegrías.

Cree que puede "ser útil en el Real Madrid y transmitir los valores que me enseñaron a mí de pequeño", sin embargo, no hay nada cerrado de manera oficial con el club. "Nunca cerraré una puerta en la que el día de mañana pueda estar a gusto y feliz otra vez", manifestó. Iker está volcado además en su papel como embajador para el turismo responsable y podría cumplir un sueño antes de que finalizara este 2020, ya que ha sido nominado al Balón de Oro Dream Team, un galardón que se entregará el próximo 17 de diciembre a los mejores jugadores de la historia. ¡Crucemos los dedos!

