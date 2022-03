Casillas lamenta no ver a su abuela por la pandemia: 'Espero que esto sea algo pasajero' El de Móstoles ha tenido muy presente a su abuela Nica, de más de 90 años, durante la presentación de 'Colgar las alas', el documental de Movistar+ sobre su carrera

Iker Casillas acaba de presentar Colgar las alas, el documental que ha preprado Movistar+ sobre su carrera. "La serie representa mi verdadera historia", aseguró el de Móstoles ante los medios. El que fuera portero del Real Madrid se ha involucrado al cien por cien en este proyecto, que ya tiene fecha de estreno, el próximo 27 de noviembre, según confirmó en la rueda de prensa, a la que asistió con Álex Martínez Roig, Director de Contenidos de Movistar+ y Luis Fermoso, Director de la serie documental. "Cuando surgió la idea para contar mi historia no había dudas de que Movistar+ era el socio perfecto. Nos conocemos desde hace muchos años y tuve el honor de ser protagonista en el primer Informe Robinson, programa que posteriormente se convirtió en el referente", explicó el guardameta.

En el documental podremos ver al portero visistando los lugares más importantes de su trayectoria y reencontrándose con los compañeros que le marcaron para siempre, como Andrés Iniesta. Además recuerda el infarto de miocardio que sufrió el 1 de mayo de 2019 y cómo está siendo su recuperación. Tras retirarse de manera oficial del fútbol, Casillas busca ahora un nuevo rumbo en su carrera y cree que puede "ser útil en el Real Madrid y transmitir los valores que me enseñaron a mí de pequeño", sin embargo, no hay nada cerrado de manera oficial con el club. "Nunca cerraré una puerta en la que el día de mañana pueda estar a gusto y feliz otra vez", manifestó.

El momento más emotivo de la charla fue cuando Iker reconoció que una de las cosas más duras de esta pandemia es no poder estar cerca de su abuela Nicasia, que tiene más de 90 años. "Sufro cuando no puedo ver a mi abuela después de tanto tiempo fuera de casa. Ahora no puedo ir a verla", declaró. " A todos nos afecta. Todos estamos en un momento muy difícil. Espero que esto sea algo pasajero y demos con una vacuna. Y poder ir a a ver a mi abuela todos los días", añadió.

Casillas adora a su abuela y desde el inicio de la pandemia ha estado muy preocupado por ella. "Por ellos. Por nosotros. Por todos", publicó el pasado mes de abril, en pleno confinamiento, para pedir responsabilidad ante el COVID-19, un llamamiento al que añadió las frases más típicas de la señora: bocadillo de salchichón, rosquillas caseras, toma una perrilla para comprarte algo, estás muy delgado". En junio, cuando él todavía se encontraba en Oporto con Sara Carbonero y los niños, publicaba una nueva foto de su abuela junto a un mensaje de ánimo: "¡Vamos, abuela Nica! ¡Ya queda menos para esos megabocadillos de salchichón con mortadela! ¡Y para darme mis 100 perrillas para chuches!". Pero la foto más bonita de Iker con su abuela es esta. "Cuarta generación de los Casillas", publicó el portero junto a esta imagen realizada el 17 de enero de 2014, 14 días después del nacimiento de Martín.

Nueva etapa en Madrid

Además de este documental, Iker está volcado en su papel como embajador para el turismo responsable y podría cumplir un gran sueño antes de que finalizara este 2020, ya que ha sido nominado al Balón de Oro Dream Team, un galardón que se entregará el próximo 14 de diciembre a los mejores jugadores de la historia. Sara, por su parte, se ha centrado en su firma de moda y por ahora no se sabe si volverá a trabajar en la tele.

Tras superar su problemas de salud -Casillas un infarto de miocardio y la periodista un cáncer de ovario- afrontan con optimismo y positividad su regreso a Madrid porque considera que las nuevas etapas están llenas de "oportunidades".

Iker Casillas entrena a un digno sucesor en la portería, su hijo Lucas

