De compras, en la radio y con felicitaciones sorpresa: así ha pasado Sara Carbonero el día de su cumpleaños

Día muy especial Sara Carbonero que este jueves celebra su 38 cumpleaños. La periodista comienza su nueva vuelta al sol disfrutando mucho de sus hijos, enamorada de la vida y con numerosos proyectos que confirman el gran momento profesional que está atravesando. La guapa presentadora empezaba su aniversario desayunando en una taza muy especial en la que se podía leer un precioso mensaje "Mamá, qué suerte tenerte, más no puedo quererte", un bonito regalo con una dedicatoria muy especial que le han hecho sus pequeños, Martín y Lucas, y que seguro que ha hecho que arranque la jornada con una sonrisa y mucha energía positiva.

Incluso en el día en el que sopla las velas, Sara no que querido faltar a sus compromisos profesionales y ha estado frente al micro presentando su programa "Que siga el baile" donde ha entrevistado a Ariel Rot y Kiko Veneno, cuya charla que ha definido como "un regalo muy especial en un día muy especial". La locutora no puede ocultar que siente debilidad por este espacio donde se unen sus dos pasiones: el periodismo y la música. El programa ha tenido un cierra de altura con una sorpresa muy especial. Artistas como Vanesa Martín, Marwan, Dani Martín, Dani Rovira, que se ha atrevido a entonar el cumpleaños feliz, Valeria Castro y Rozalén, quien le ha dicho que "es normal que todo el planeta esté enamorado de ti. Tus ojos no solo son bonitos objetivamente, sino que trasmiten verdad", se han unido para felicitarla por sorpresa. Sara, se quedaba sin palabras ante el detalle de sus compañeros quería nombrar uno a uno a los artistas para agradecerles su bonito gesto. "Gracias a todos de corazón. Me habéis hecho muy muy feliz. Una de las mayores fortunas que he recibido este año ha sido coincidir con gente como vosotros y con mis compañeros de la radio", ha confesado emocionada y ha agradecido "este rato, me lo levo para siempre para mi memoria, Estoy emocionada y agradecida", ha afirmado.

En su gran día, no todo iba a ser trabajo y la guapa periodista también ha tenido tiempo para ir de compras y adquirir zumo de naranja, croissants y algunas otras cosas con las que celebrar su cumpleaños junto a todos los que la quieren. Sara está pasando su cumpleaños rodeada de muestras de amor por parte de familiares y amigos que no han dudado en gritar a los cuatro vientos lo mucho que la quieren y lo importante que es para todos ellos. Su comadre, Isabel Jiménez no podía faltar en un día tan señalado para su gran amiga y ha compartido una preciosa felicitación, ha publicado parte de la letra de la canción Yo me voy contigo, de Mi hermano y yo, con unas frases muy significativas en las que se resume lo que les queda por reír, por llorar y por vivir juntas, y que lo importante que es para ella que Sara sea consciente de lo mucho que significa para ella. Cambiaba la última frase de la canción para hacerle un guiño y escribía: “Comadre, yo me voy contigo. ¡Felices 38!”.

Isabel ha acompañado el mensaje con varias emotivas fotografías con las que ha hecho un bonito recorrido por su relación. Ambas mantienen una estrecha amistad desde que se conocieran en 2011 cuando la periodista almeriense comenzó a trabajar en los informativos donde lo hacía también Sara. Siempre han estado muy unidas e Isabel ha sido uno de los grandes apoyos de Sara durante su enfermedad y durante su separación de Iker Casillas, es su amiga, su socia, su cómplice y su confesora.

Si de algo puede presumir Sara Carbonero es de tener muchos y muy buenos amigos. Raquel Perera es otra de sus íntimas que ha querido demostrarle su cariño. "Esta es la cara que se nos pone al ver la cantidad de felicidad que se nos viene encima. Felices años cumplidos amiguita. Yo quererte mucho", ha escrito junto a una foto divertida foto de las dos. También ha compartido una imagen efímera en la que se podía leer una divertida frase: "Happy Birthday, Por muchas noches más de body´s prestaos", donde se aprecia la gran complicidad que tienen.

Desde primera hora de la mañana Sara no ha dejado de recibir felicitaciones. Una de las primeras en llegar era la de su exmarido, Iker Casillas, que ha compartido una foto de la periodista y el siguiente mensaje: "¡Por otros sueños por realizar! ¡Por otros sueños cumplidos! ¡Disfruta aunque alguna tempestad intenta restarnos camino! ¡A toda máquina! ¡Felicidades, mujer! ¡A por otro año para olvidar los anteriores!". A pesar de su ruptura matrimonial, Iker y Sara siguen manteniendo una excelente relación por el bien de sus dos hijos, Martín, de ocho años, y Lucas, de cinco. También ha sido muy emotiva la publicación de su hermana, Irene Carbonero, que iba acompañada de la canción Cómo te quiero, de Rosario Flores.

