Maluma, emocionado con su próxima paternidad, luce camisetas con el nombre de su hija

Maluma no cabe en sí de felicidad. El cantante de Hawai Coco Loco y Felices los cuatro no puede estar más emocionado con la futura llegada de su bebé y así lo ha demostrado a sus fans. El artista colombiano y su novia, Susana Gómez, esperan su primer hijo para el primer trimestre del próximo año, una noticia que dieron a conocer el pasado 20 de octubre con una gran satisfacción. Desde entonces no ha dejado de compartir instantes mágicos en relación al nacimiento de este bebé: la primera ecografía, cómo se enteraron de que iban a ser padres o la fiesta que organizaron para dar a conocer el sexo de su bebé.

La última muestra de amor ha sido un posado idílico en el que el cantante, de 29 años, aparece abrazado a la tripita de su novia, que luce una carita sonriente dibujada y un lazo rojo junto a la leyenda "Happy Halloween". La pareja se ha escapado unos días a un destino paradisíaco como son las islas Turcas y Caicos para disfrutar de unos días de desconexión antes de que Maluma concluya su gira.

Tal y como podemos apreciar en las fotografías, el embarazo de Susana Gómez está bastante avanzado y está a punto de llegar al ecuador, que son 20 semanas de gestación. Aunque todavía queda mucho camino por delante, el músico no puede esperar más para conocer la carita de su bebé y ya luce camisetas personalizadas con el nombre de su hija. Tanto Maluma como Susana también poseen un collar de diamantes con letras mayúsculas con el nombre de Paris, el elegido para su futura hija.

El cantante, un romántico empedernido, compartió la feliz noticia a través del videoclip de su nueva canción, Procura, en la que habla de su historia de amor con Susana Gómez. "Aún estamos sin palabras con el amor que han recibido la noticia de que seremos padres por primera vez. Nuestra bebé está creciendo muy rápido en la barriguita y no vemos la hora de conocerla y tenerla en nuestros brazos. Siempre la música ha sido mi mejor canal de comunicación y en este caso no fue la excepción, quisimos regalarles un vídeo que contara un poco nuestra historia y cómo hemos llegado hasta aquí", confesaba el cantante que daba las gracias a todos sus seres queridos. "Este es y será por siempre mi mayor sueño, por ahí viene la verdadera Maluma Baby", en referencia a la frase que él siempre repite y ahora va a hacerse realidad.