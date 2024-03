Las primeras palabras de Maluma tras el nacimiento de su hija Paris

Hace solo unos días que fue padre y está en una de las etapas más felices de su vida. Es así como lo confiesa el cantante Maluma que ha compartido ya las primeras fotografías de su hija Paris, el bebé que ha tenido con Susana Gómez. "Este proceso de ser padre definitivamente es lo más especial y mágico que he vivido en mi vida. Nunca me voy a cansar de agradecerles por tantos mensajes de amor que nos dejan y llenan de energía bonita a Paris" escribe el intérprete. "Es momento de disfrutar esta etapa porque como saben pasa volando" asegura el artista, que ha recibido miles de felicitaciones de amigos y seguidores.

"Hay muchos planes musicales y dejé todo listo para no parar de sorprenderlos" explica sobre cómo gestionará estas primeras semanas su trabajo. "¡Por ahora mirar la carita de mi hija es mi mayor felicidad! Gracias nuevamente a nuestros familiares, amigos y fans alrededor del mundo por su amor. Después de esta experiencia nada será igual… ¡Será mucho mejor!" concluye el intérprete. Por el momento no ha compartido más imágenes de su pequeña, que nació el 9 de marzo.

Fue el reguetonero colombiano el que compartió la noticia mostrando unas imágenes del nacimiento de su pequeña. "Susana, amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo" confesaba emocionado el músico que tiene ya en casa a su mayor inspiración. El intérprete de Amigos con derecho se mostraba con la niña en brazos, besando su cabeza y cogiendo su mano, además de captar el abrazo a su pareja.

El intérprete de éxitos como Felices los 4, Hawái, Coco Loco, Borró cassette o Cuatro babys, había mantenido su relación con Susana alejada de los focos y prefería no compartirla demasiado en sus perfiles públicos, pero el embarazo lo cambió todo. Desde que anunció que iba a ser padre, no ha dudado en mostrar sus momentos más íntimos como el instante en el que se enteraron de que iban a ser padres, la ecografía de su bebé o los detalles de la habitación que han preparado para su hija. Susana Gómez, de 29 años, nació en Colombia, es arquitecta y en los últimos tres años no se ha separado del cantante. Ahora juntos han formado una familia.