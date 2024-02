Inminente llegada de su bebé con Susana Gómez Maluma, de ídolo rebelde y 'sex-symbol' a futuro papá entregado con su look más formal y rosa en la 'baby shower' El cantante colombiano y estrella internacional de la música parece haber cambiado completamente el chip desde que supo que se estrenaría en la paternidad

Ha pasado de ser una guindilla picante y de puro fuego ardiente, a un algodón de azúcar de lo más dulce que puede haber. Esa metáfora alimenticia sirve bien para describir la transformación radical que vive Maluma de tiempo a esta parte, giro de 180 grados que obedece sin duda a la inminente llegada de su primer hijo (en este caso, hija). No hay más que echar un vistazo a su último look para darse cuenta de que el antes ídolo rebelde y' sex-symbol' se ha convertido en un futuro papá entregado y muy formal (lo cual no le quita atractivo), por lo menos en lo que su atuendo se refiere.

Resulta muy curioso ver cómo el hombre que se hizo mundialmente célebre con su polémico canto al poliamor llamado 4 babys, ahora lo que celebra con todo el entusiasmo del mundo es una 'baby shower'. El propio cantante de 30 años compartía en su perfil público las imágenes de la fiesta que organizó el pasado fin de semana en su rancho de Medellín (Colombia), donde no faltaba ni un solo detalle y todo estaba enfocado al nacimiento de su niña que está previsto para dentro de tres semanas.

Juan Luis Londoño Arias, que es así como se llama según su carné de identidad, vestía para la ocasión con una camisa de punto abotonada de manga corta y abrochada hasta el cuello, que combinaba con un pantalón fino de color béis anaranjado y zapatillas deportivas de la marca New Balance a juego. Es decir, que ni rastro del chándal, las cadenas, los anillos, los medallones o las trencitas en el pelo. En su rostro, el lobo indomable es ahora un corderito que regala miradas tiernas a todo el que lo rodea. Entre ellas, a la que más, a su pareja y futura madre de su pequeña, la arquitecta Susana Gómez.

Paris es el nombre que han elegido para su hija, por eso en el impresionante festejo de temática parisina se recreaba hasta una Torre Eiffel, el monumento más emblemático de la capital francesa. Durante el evento, sus seres queridos y grupo más íntimo de amigos pudieron disfrutar a lo grande, subiéndose incluso a un toro mecánico que provocó las escenas más divertidas e hilarantes por las caídas sobre la colchoneta. Tampoco faltaron los juegos de cambiar pañales o beber de un biberón, así como globos y la deliciosa tarta.

De fondo, una grandes letras iluminadas con el nombre de la bebé hacían si cabe más espectacular dicha decoración, en la que Maluma ofrecía su cara más dócil en las diferentes instantáneas. A destacar la escena en la que aparece tumbado sobre el oso de peluche gigante, o la que sale besando de la manera más romántica a su chica mientras acaricia su tripita de embarazada. Junto a ello, sin duda otro de los momentos más entrañables fue cuando los abuelos de Maluma llegaron a la cita.

Si se cumplen las cuentas, a la que ya algunos han bautizado como la 'Maluma baby' nacerá en la primera quincena de marzo y colmará de felicidad a sus orgullosos papás. Fue en 2020 cuando surgieron los primeros rumores de romance entre ellos y, después de verlos cogidos de la mano en diversas ocasiones, finalmente confirmaron su relación en diciembre de aquel año al inmortalizarse frente al árbol de Navidad. Ahora, su amor quedará definitivamente cristalizado y abrirán una nueva etapa tras crear una familia.

