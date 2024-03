Maluma resume en fotos sus 15 primeros días como padre El artista está como loco con su hija Paris y no ha dudado en mostrar su faceta de padrazo

Maluma siempre ha compartido sin problemas su faceta artística, aunque ahora que ha abierto las puertas a su vida personal emociona casi más que antes a sus fans más incondicionales. El artista ha resumido en imágenes cómo han sido los primeros días con su hija Paris en casa, dos semanas en las que el intérprete ha demostrado que también sabe brillar en el escenario de la paternidad. "Mis primeros 15 días como papá, esto es lo mejor que he vivido en mi vida" asegura. Una auténtica declaración de intenciones que ha sido aplaudida por millones de likes.

Y es que Maluma no se separa de su recién nacida apenas un segundo. Se tumba con ella practicando el piel con piel; baila con ella en el salón de su casa, que está abarrotado con los ramos de flores y ositos que han regalado a la pareja; la acuna mientras ve un partido; se la ha presentado ya a su perro; y ha salido con ella al campo, donde han visto animales como los caballos. Capta el artista algunas de las imágenes más tiernas de su novia Susana con la pequeña y de cómo él mismo se ha convertido en el perfecto papá canguro, porteando al bebé.

El que se ha perfilado como una de las figuras un tanto rebeldes de la música sorprende así a sus fans con un cambio que aumenta su atractivo. El cantante colombiano está enamorado de esta nueva etapa en su vida y no tiene problemas en reconocerlo. "Este proceso de ser padre definitivamente es lo más especial y mágico que he vivido en mi vida. Nunca me voy a cansar de agradecerles por tantos mensajes de amor que nos dejan y llenan de energía bonita a Paris" reconoció tras el nacimiento de la niña el pasado 9 de marzo.

De momento ha dejado su carrera musical en suspenso para no perderse ni un segundo de estos días con su bebé. "¡Por ahora mirar la carita de mi hija es mi mayor felicidad!" reconocía asegurando que su vida ya no volverá a ser la misma tras la llegada de su pequeña. El artífice de éxitos como Coco Loco, Borró cassette, Felices los 4 y Cuatro babys ha mantenido su relación con Susana Gómez alejada del foco público, aunque el embarazo lo cambió todo. Empezó entonces Maluma a abrir las puertas de un lado más personal con el que no ha hecho más que seguir conquistando.