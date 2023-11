Recordamos los grandes momentos de Shakira junto a sus hijos: de los Grammy Latinos al programa de Jimmy Fallon

Loading the player...

Este jueves, Shakira se alzaba con tres Grammy Latinos y se convertía en una de las grandes triunfadoras de la noche. La artista colombiana dedicaba el triunfo a sus dos hijos Milan y Sasha, de 10 y 8 años, que acompañaban a su madre a la gala: "Se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir... Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", decía emocionada la artista.

No es la primera vez que los pequeños acompañan a su madre a una entrega de premios o a un evento importante en los últimos meses. Por ejemplo, en marzo de este mismo año, Milan y Sasha viajaban junto a la cantante a Nueva York para asistir a El show de Jimmy Fallon. Allí, Shakira era entrevistada por el popular periodista americano e interpretaba por primera vez su megahit Sessions, Vol. 53 con Bizarrap, del que Milan y Sasha son fans incondicionales. Lo dos niños se han convertido, sin duda, en el gran apoyo de Shakira tras su ruptura con Piqué. ¿Te gustaría recordar los grandes momentos de la artista con sus dos hijos? ¿Quieres ver a los pequeños bailando con su madre en un vídeo que se hizo viral? Dale al play y no te lo pierdas.

