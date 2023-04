Crónica del amargo adiós de Shakira y sus hijos de España: cruce de reproches con Piqué y una carta de desahucio

La repentina y fugaz marcha de Shakira y sus hijos a Miami tiene una explicación. En apenas un fin de semana la cantante colombiana ha tomado una firme decisión sin mirar atrás y lo ha hecho pensando en la salud de su padre, como hemos podido saber de fuentes cercanas a la cantante. La artista, de 46 años, ha hecho las maletas para poner rumbo a su nueva vida lejos de España y encontrar de nuevo la ansiada felicidad, como reza en su carta de despedida. Han sido 72 horas frenéticas en las que no han faltado los desencuentros con Gerard Piqué, un supuesto enfado por parte del exjugador del Barça e incluso una carta de desahucio dirigida a la intérprete de Te felicito. Resumimos a continuación cómo se ha producido su partida y los episodios que han hecho que el adiós de la cantante haya sido más amargo de lo esperado.

Su mudanza express

El pasado viernes a primera hora comenzaban a surgir los primeros rumores del inminente viaje de la estrella colombiana a Miami y unas horas después llegaba la confirmación. La delicada salud de su padre, William Mebarak, no le había permitido irse en Navidad, como ese era su deseo, pero ahora la intérprete de Te felicito recibía una gran noticia para ella y su entorno en la tarde del pasado jueves. La clínica Teknon de Barcelona, en la que ha estado siendo atendido su padre, de 91 años, le confirmaba que a pesar de la fragilidad de su progenitor, era factible su traslado a Estados Unidos para seguir siendo atendido en Miami e incluso ser operado allí. Este es el principal motivo de su repentina marcha, tal y como hemos podido saber de fuentes cercanas a la artista.

El supuesto enfado de Piqué

Shakira no se lo pensó y se puso en marcha de inmediato. La abogada de la cantante, Pilar Mañé, ya había contactado con el de Gerard Piqué, Ramón Tamborero, para hablar de la mudanza y la artista llamó personalmente al exfutbolista para comunicarle el traslado. No obstante, según algunos medios, el enfado del exblaugrana era mayúsculo, no solo por haberse enterado por la prensa, sino por haberle avisado con tan poco tiempo de la marcha de sus hijos. Detrás de esto no había ningún tipo de premeditación ni alevosía, simplemente una vez que los médicos del padre de Shakira vieron factible su traslado, ella tomó la decisión de mudarse. Un plan que llevaba mucho tiempo fraguándose y del que estaba plenamente informado el padre de sus hijos. Ahora, después de tres meses de espera, por fin podía hacerse efectivo.

'Orgullosa de ser latinoamericana'

El sabado por la mañana comenzaba el revuelo y un continuo ir y venir en el domicilio de la intérprete. Ese mismo día por la noche Piqué recogía del domicilio a sus hijos para despedirse, al día siguiente abandonarían España con su madre para iniciar una nueva vida en Miami a miles de kilómetros de distancia, no sin antes hacer unas declaraciones contra su ex y su canción con Bizarrap en el programa Jijantes de Gerard Romero en Twitch. Después de haber reprimido tantas emociones, el exdefensa blaugrana no pudo más y estalló. "Ahora nos dedicamos a tirar el beef, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef está muy bien y es la moda, el zasca, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la persona que se lo tiras", señalaba en referencia a los dardos de su ex dirigidos hacia él y su novia, Clara Chía en el tema Music Sessions #53.

A raíz de que se lanzase el hit mundial, el exfubolista contó que había recibido "barbaridades" de sus fans. "Mi expareja es Latinoamericana. No sabes lo que he llegado a recibir por parte de sus fans", señalaba. "No me importa nada, cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida", añadía tras ganarse la enemistad de todos los fans latinos de la cantante. Las palabras de Shakira no se hacían esperar y respondía casi de inmediato en redes con un mensaje directo a su ex: "Orgullosa de ser latinoamericana".

Al supuesto enfado del exjugador, se suma que no estaría de acuerdo en que sus hijos dejaran la escuela en Barcelona a mitad de curso y comenzaran en el exclusivo colegio Miami Country Day el próximo 11 de abril. Una reacción que no deja de sorprender a Shakira, ya que en el acuerdo de separación alcanzado por ambas partes, figuraba que ella podía marcharse cuando quisiera y de forma unilateral después de las navidades. Además, la artista quiso ponerse en contacto con ambos colegios antes de decidir el cambio y los educadores no vieron problema alguno en el traslado -los niños sacan buenas notas y su edad no supone ningún conflicto a nivel académico-. De no haber sido así, no hubiera tomado la decisión de irse de inmediato a Miami.

La carta de desahucio

El mismo día de su partida, el domingo, los periódicos catalanes La Vanguardia y El Periódico dieron a conocer que Shakira había recibido una carta firmada por el padre de Gerard, Joan Piqué, como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, en la que instaba a la artista a abandonar la mansión de Esplugues de Llobregat, en la que residía con sus hijos, con fecha tope del 30 de abril. De lo contrario, tendría que hacer frente a una indemnización. Al parecer y según los medios citados, esta casa en la que figuraban como titulares Shakira y Piqué pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, a raíz de que ellos rompiesen. Esta carta firmada por su exsuegro la recibió el pasado 13 de marzo cuando regresaba del viaje a Nueva York con sus hijos, donde participó en el programa de Jimmy Fallon e interpretó su éxito con Bizarrap. De ahí se explican las fotografías de Shakira con semblante serio y apesadumbrado en el aeropuerto de la Gran Manzana a su regreso a España.

De cualquier modo, su adiós no se ha hecho esperar, la artista de Barranquilla ya ha abandonado España para iniciar una nueva vida y ha querido despedirse de sus fans españoles que tanto la han apoyado a través de una emotiva carta: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad...Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer".