Shakira se despide de Barcelona: 'Gracias a todos los que secaron mis lágrimas y me hicieron crecer'

Después de verla muy sonriente llegando con sus dos hijos al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para subirse al avión que les lleva a su nueva vida, Shakira ha querido compartir con sus seguidores un sincero mensaje de despedida. La artista colombiana, de 46 años, ha querido dejar reflejado en un texto todos los sentimientos que tiene en este momento crucial en el que, después de muchos años, termina su etapa en España para trasladarse a Miami, donde espera vivir momentos muy bonitos junto a Milan, Sasha, su familia y todos los amigos y compañeros de profesión que tiene allí.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", comienza diciendo la intérprete de éxitos como Monotonía o Te felicito, explicando el motivo por el que ha tomado la decisión de mudarse.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que, sin duda, la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un 'hasta luego' y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!", concluye.

Tras publicar su carta, la cantante ha recibido el cariño de más de 2,6 millones de personas que le han dado a 'me gusta' a su post y, además, en pocas horas ha superado los 58.000 comentarios, entre los que se encuentran los corazones rojos que le han mandado Hiba Abouk, Beatriz Luengo, Rozalén, Carlos Vives, María Valverde, Álvaro Soler, Mireia Lalaguna, La Mala Rodríguez, o Elena Galera, entre otros muchos.

En Miami, la cantante de Waka Waka y sus hijos podrán disfrutar de unos días de relax para adaptarse a su nueva rutina, ya que no será hasta el próximo 11 de abril cuando los niños empiecen las clases en su nuevo colegio. Shakira ha matriculado a Milan (10 años) y Sasha (8) años) en el exclusivo Miami Country Day, un prestigioso centro educativo fundado hace casi un siglo (1938) y considerado como uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida. Tiene un espíritu muy cosmopolita, puesto que suele acoger uno 1.250 alumnos procedentes de cuarenta países distintos. En cuanto al precio de la matrícula, oscila entre los 33.000 y los 46.000 dólares anuales (de los 30.356 a los 42.315 euros).